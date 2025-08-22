ARLES Au cœur des marais du Verdier Arles Bouches-du-Rhône

ARLES Au cœur des marais du Verdier

ARLES Au cœur des marais du Verdier 13200 Arles Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

Durée : 150 Distance : 7870.0 Tarif :

Une agréable balade qui permet de cheminer au sein d’un joli cadre où l’on peut observer les curiosités qui se cachent dans les marais du Verdier !

English :

A pleasant walk that allows you to walk in a beautiful setting where you can observe the sights that are hidden in the Verdier marshes !

Deutsch :

Ein angenehmer Spaziergang, bei dem man in einer schönen Umgebung wandert und die Kuriositäten beobachten kann, die sich in den Sümpfen von Verdier verstecken!

Italiano :

Una piacevole passeggiata in una splendida cornice dove si possono osservare le curiosità nascoste nelle paludi di Verdier!

Español :

Un agradable paseo en un bello entorno donde podrá observar las curiosidades que esconden las marismas de Verdier

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-12-06 par Provence Tourisme Parc Naturel Régional de Camargue