Arrêt sur Village Vanxains Vanxains Dordogne

ARRÊT sur VILLAGE est une sélection de balades

Découvrez le charmant village de Vanxains, imprégné d’histoire et de mystère à chaque coin de rue. Suivez ce parcours captivant qui vous plongera dans les méandres du temps, depuis les énigmatiques mégalithes jusqu’aux vestiges médiévaux.

https://www.perigord-inattendu.fr/ +33 5 53 90 03 10

English : Arrêt sur Village Vanxains

ARRÊT sur VILLAGE is a selection of walks

Discover the charming village of Vanxains, steeped in history and mystery around every corner. Follow this captivating trail through time, from enigmatic megaliths to medieval remains.

Deutsch : Arrêt sur Village Vanxains

ARRÊT sur VILLAGE ist eine Auswahl an Spaziergängen

Entdecken Sie das charmante Dorf Vanxains, das an jeder Straßenecke von Geschichte und Geheimnissen durchdrungen ist. Folgen Sie diesem fesselnden Rundgang, der Sie in die Mäander der Zeit eintauchen lässt, von den rätselhaften Megalithen bis hin zu den mittelalterlichen Überresten.

Italiano :

ARRÊT sur VILLAGE è una selezione di passeggiate

Scoprite l’affascinante villaggio di Vanxains, ricco di storia e di mistero dietro ogni angolo. Seguite questo percorso accattivante attraverso le svolte del tempo, dagli enigmatici megaliti alle vestigia medievali.

Español : Arrêt sur Village Vanxains

ARRÊT sur VILLAGE es una selección de paseos

Descubra el encantador pueblo de Vanxains, cargado de historia y misterio en cada esquina. Siga este cautivador sendero a través de los vericuetos del tiempo, desde los enigmáticos megalitos hasta los vestigios medievales.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-04-10 par SIRTAQUI Nouvelle-Aquitaine