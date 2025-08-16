Arrien Légende de Saint-Jean Arrien Pyrénées-Atlantiques
Arrien Légende de Saint-Jean Arrien Pyrénées-Atlantiques vendredi 1 août 2025.
Arrien Légende de Saint-Jean A pieds Très facile
Arrien Légende de Saint-Jean 64420 Arrien Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine
Durée : Distance : 6000.0 Tarif :
Cette jolie promenade au départ d’Arrien enchante toute la famille !Elle permet la découverte de la fontaine St Jean et de sa légende. Le chemin traverse la campagne et s’enfonce en sous-bois le long de ruisseaux très
agréables.
Très facile
https://www.bearnmadiran-tourisme.fr/ +33 5 59 33 62 25
English : Arrien Légende de Saint-Jean
This lovely walk, starting in Arrien, is a delight for all the family and takes in the fountain of St Jean and its legend. The path crosses the countryside and goes deep into the undergrowth along very pleasant streams.
streams.
Deutsch : Arrien Légende de Saint-Jean
Dieser schöne Spaziergang von Arrien aus begeistert die ganze Familie!Er führt zur Entdeckung des Brunnens St Jean und seiner Legende. Der Weg führt durch die Landschaft und ins Unterholz entlang von sehr schönen Bächen
angenehm.
Italiano :
Questa bella passeggiata da Arrien è un piacere per tutta la famiglia e include la scoperta della fontana di St Jean e della sua leggenda. Il sentiero attraversa la campagna e si inoltra nel sottobosco lungo un percorso molto piacevole
flussi piacevoli.
Español : Arrien Légende de Saint-Jean
Este bonito paseo desde Arrien es una delicia para toda la familia e incluye el descubrimiento de la fuente St Jean y su leyenda. El camino atraviesa la campiña y se adentra en la maleza a lo largo de unas
agradables arroyos.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-08-01 par SIRTAQUI Nouvelle-Aquitaine