Art dans la nature, Clara Vouzan Charente
vendredi 1 mai 2026
Art dans la nature, Clara
Lavoir des Pascauds 16410 Vouzan Charente Nouvelle-Aquitaine
Clara , créée en 2010 est une œuvre d’art dans la nature de l’artiste de Marie DENIS
+33 5 45 95 16 84
English :
Clara , created in 2010, is a work of art in nature by the artist Marie DENIS
Deutsch :
Clara aus dem Jahr 2010 ist ein Kunstwerk in der Natur des Künstlers von Marie DENIS
Italiano :
Clara , realizzata nel 2010, è un’opera d’arte in natura dell’artista Marie Denis
Español :
Clara , creada en 2010, es una obra de arte en la naturaleza de la artista Marie Denis
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-03-04 par Charentes Tourisme source Apidae Tourisme