Artigues, dans les vallées d’Albret Moncrabeau Lot-et-Garonne

Artigues, dans les vallées d’Albret En VTT Difficulté moyenne

Artigues, dans les vallées d’Albret 47600 Moncrabeau Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine

Durée : Distance : 12100.0 Tarif :

Les rivières d’Albret dessinent des vallées dissymétriques. La rive gauche aux pentes douces est souvent boisée. La rive droite se montre plus escarpée et cède la place à un plateau étroit très fertile.

Difficulté moyenne

+33 5 53 66 14 14

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Artigues, dans les vallées d’Albret

The rivers of Albret draw asymmetrical valleys. The left bank with gentle slopes is often wooded. The right bank is steeper and gives way to a very fertile narrow plateau.

Deutsch : Artigues, dans les vallées d’Albret

Die Flüsse des Albret zeichnen asymmetrische Täler. Das linke Ufer mit seinen sanften Hängen ist oft bewaldet. Das rechte Ufer ist steiler und wird von einer schmalen, sehr fruchtbaren Hochebene abgelöst.

Italiano :

I fiumi di Albret disegnano valli dissimmetriche. La riva sinistra ha pendii dolci ed è spesso boscosa. La riva destra è più ripida e lascia spazio a uno stretto altopiano molto fertile.

Español : Artigues, dans les vallées d’Albret

Los ríos de Albret dibujan valles disímiles. La orilla izquierda tiene pendientes suaves y suele estar arbolada. La orilla derecha es más empinada y da paso a una estrecha meseta muy fértil.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-04-15 par SIRTAQUI Nouvelle-Aquitaine