Ascension du Col du Grand Cucheron en vélo électrique Saint-Alban-d’Hurtières Savoie

Ascension du Col du Grand Cucheron en vélo électrique

Culminant à 1188 m d’altitude, le Col du Grand Cucheron se situe dans le massif de Belledonne et permet de relier la vallée des Huiles à celle de La Maurienne. Cette ascension offre une vue impressionnante sur le massif de La Lauzière.

English :

Culminating at 1188 m of altitude, the Col du Grand Cucheron is located in the Belledonne massif and connects the valley of the Oils to that of La Maurienne. This ascent offers an impressive view of the massif of La Lauzière.

Deutsch :

Der 1188 m hohe Col du Grand Cucheron liegt im Belledonne-Massiv und verbindet das Vallée des Huiles mit dem Vallée de La Maurienne. Dieser Aufstieg bietet eine beeindruckende Aussicht auf das Massif de La Lauzière.

Italiano :

Con un’altitudine di 1188 m, il Col du Grand Cucheron si trova nel massiccio di Belledonne e collega la Vallée des Huiles alla Maurienne. Questa salita offre una vista impressionante sul massiccio della Lauzière.

Español :

El Col du Grand Cucheron, que culmina a 1.188 m de altitud, está situado en el macizo de la Belledonne y conecta el Valle de los Huiles con la Maurienne. Esta subida ofrece una impresionante vista del macizo de la Lauzière.

