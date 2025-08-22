Association des Châteaux de la Loire, vallée des rois Bouges-le-Château Indre

Association des Châteaux de la Loire, vallée des rois Voiture

Association des Châteaux de la Loire, vallée des rois Château de Bouges 36110 Bouges-le-Château Indre Centre-Val de Loire

L’ Association des Châteaux de la Loire regroupe près de 80 sites touristiques le long de la Vallée de la Loire allant de Gien (45) à Nantes (44). Dans l’Indre, elle passe par les châteaux de Bouges, Valençay, le Bouchet, Menetou-Salon et Azay-Le-Ferron et les Jardins de Poulaines.

http://www.leschateauxdelaloire.org/ +33 2 47 94 21 15

English : Association of Castles of the Loire Valley of Kings

The Association des Châteaux de la Loire groups 66 tourist sites in the Loire Valley from Briare (45) to Nantes (44). In Indre, it includes the châteaux of Bouges, Valençay and Azay-Le-Ferron.

Die Association des Châteaux de la Loire umfasst fast 80 Sehenswürdigkeiten entlang des Loiretals, das von Gien (45) bis Nantes (44) reicht. Im Departement Indre führt sie an den Schlössern Bouges, Valençay, le Bouchet, Menetou-Salon und Azay-Le-Ferron sowie den Gärten von Poulaines vorbei.

L’Association des Châteaux de la Loire comprende quasi 80 siti turistici lungo la Valle della Loira, da Gien (45) a Nantes (44). Nell’Indre, comprende i castelli di Bouges, Valençay, le Bouchet, Menetou-Salon e Azay-Le-Ferron e i Jardins de Poulaines.

La Association des Châteaux de la Loire incluye cerca de 80 lugares turísticos a lo largo del Valle del Loira, desde Gien (45) hasta Nantes (44). En Indre, incluye los castillos de Bouges, Valençay, le Bouchet, Menetou-Salon y Azay-Le-Ferron y los Jardines de Poulaines.

