Association « Ski de fond du Val de Vennes »

Association « Ski de fond du Val de Vennes » Chez Samuel Faivre, 14 rue bas des Fournets 25390 Fournets-Luisans Doubs Bourgogne-Franche-Comté

Animé par une association de passionnés, le site nordique du Val de Vennes permettra la location de matériel

https://fr-fr.facebook.com/Ski-de-fond-du-Val-de-Vennes-705788776122518/ +33 6 47 37 30 27

English : Association « Ski de fond du Val de Vennes »

Run by an association of enthusiasts, the Val de Vennes Nordic site offers equipment hire.

Deutsch : Association « Ski de fond du Val de Vennes »

Der von einer Vereinigung von Enthusiasten betriebene Nordic-Walking-Standort Val de Vennes ermöglicht den Verleih von Ausrüstung.

Italiano :

Gestito da un’associazione di appassionati, il sito nordico di Val de Vennes offre il noleggio dell’attrezzatura

Español :

Dirigido por una asociación de aficionados, el centro nórdico de Val de Vennes ofrece alquiler de material

