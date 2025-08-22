Au Bois-le-Prêtre Circuit Lebocq Montauville Meurthe-et-Moselle

Au Bois-le-Prêtre Circuit Lebocq Adultes A pieds Facile

Au Bois-le-Prêtre Circuit Lebocq Cimetière militaire du Pétant 54700 Montauville Meurthe-et-Moselle Grand Est

Au départ du cimetière du Pétant, à Montauville, accédez au lieu-dit le Bois le Prêtre , qui fût, de 1914 à 1915, le théâtre de combats violents entre soldats Allemands et Français. Les lignes de tranchées y étaient si proches, que parfois seulement 20 mètres les séparaient.

Ce circuit vous mènera près de la Maison et à la source du Père Hilarion, près de la Croix des Carmes et jusqu’à l’ancien village détruit de Fey-en-Haye.

https://www.facebook.com/Association-du-p%C3%A8re-Hilarion-542662719599437/ +33 3 83 81 10 57

English :

From the Pétant cemetery in Montauville, go to the place called le Bois le Prêtre , which was, from 1914 to 1915, the scene of fierce fighting between German and French soldiers. The trench lines were so close that sometimes only 20 metres separated them.

This circuit will take you near the House and the source of Father Hilarion, near the Carmelite Cross and up to the old destroyed village of Fey-en-Haye.

Deutsch :

Vom Friedhof Le Pétant in Montauville aus gelangen Sie zum Ort Le Bois le Prêtre , der von 1914 bis 1915 Schauplatz heftiger Kämpfe zwischen deutschen und französischen Soldaten war. Die Schützengräben lagen so dicht beieinander, dass sie manchmal nur 20 Meter voneinander entfernt waren.

Dieser Rundgang führt Sie vorbei am Haus und der Quelle von Père Hilarion, am Kreuz der Karmeliter und bis zum zerstörten ehemaligen Dorf Fey-en-Haye.

Italiano :

Dal cimitero di Pétant a Montauville si accede al luogo noto come le Bois le Prêtre , che dal 1914 al 1915 fu teatro di violenti combattimenti tra soldati tedeschi e francesi. Le linee di trincea erano così vicine che a volte le separavano solo 20 metri.

Questo tour vi porterà alla Casa e alla sorgente di Padre Hilarion, alla Croce del Carmelo e all’antico villaggio distrutto di Fey-en-Haye.

Español :

Desde el cementerio de Pétant, en Montauville, se puede acceder al lugar conocido como le Bois le Prêtre , que fue, de 1914 a 1915, escenario de violentos combates entre soldados alemanes y franceses. Las líneas de trincheras estaban tan cerca que a veces sólo las separaban 20 metros.

Esta excursión le llevará a la Casa y al manantial del Padre Hilarión, a la Cruz de los Carmelitas y al antiguo pueblo destruido de Fey-en-Haye.

