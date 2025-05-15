Au bord de l’eau Boran-sur-Oise Oise

Au bord de l'eau Boran-sur-Oise Oise vendredi 1 août 2025.

Au bord de l'eau A pieds Facile

Au bord de l'eau chemin de halage 60820 Boran-sur-Oise Oise Hauts-de-France

Durée : 90 Distance : 4800.0

Partez à la découverte du village de Boran sur Oise en compagnie des péniches, des pécheurs et des canards.

English : Au bord de l’eau

Discover the village of Boran sur Oise in the company of barges, fishermen and ducks.

Deutsch : Au bord de l’eau

Gehen Sie mit Hausbooten, Fischern und Enten auf Entdeckungsreise durch das Dorf Boran sur Oise.

Italiano :

Scoprite il villaggio di Boran sur Oise in compagnia di chiatte, pescatori e anatre.

Español : Au bord de l’eau

Descubra el pueblo de Boran sur Oise en compañía de gabarras, pescadores y patos.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-05-15 par SIM Hauts-de-France