Au Coeur de la Bouriane Milhac Lot

Au Coeur de la Bouriane

Au Coeur de la Bouriane 46300 Milhac Lot Occitanie

Durée : 75 Distance : 15310.0 Tarif :

Au cœur de la Bouriane, cette boucle de cyclotourisme facile et agréable vous invite à une belle échappée le long de la Melve et de la Relinquière, deux charmants cours d’eau.

Le parcours alterne petites routes tranquilles et paysages bucoliques, parfait pour une sortie détente

English :

In the heart of the Bouriane region, this easy and pleasant cycle touring loop invites you to enjoy a beautiful escape along the Melve and Relinquière, two charming rivers.

The route alternates between quiet back roads and bucolic landscapes, perfect for a relaxing outing

Deutsch :

Im Herzen der Bouriane lädt Sie diese leichte und angenehme Radtour zu einer schönen Flucht entlang der Melve und der Relinquière ein, zwei charmanten Wasserläufen.

Auf der Strecke wechseln sich kleine, ruhige Straßen und bukolische Landschaften ab perfekt für einen entspannten Ausflug

Italiano :

Nel cuore della regione della Bouriane, questo tour in bicicletta, facile e piacevole, vi porterà a fare una bella pedalata lungo la Melve e la Relinquière, due fiumi incantevoli.

Il percorso alterna strade secondarie tranquille e paesaggi bucolici, perfetti per una gita rilassante

Español :

En el corazón de la región de Bouriane, este fácil y agradable recorrido en bicicleta le llevará por un hermoso paseo a lo largo del Melve y la Relinquière, dos encantadores ríos.

La ruta alterna carreteras secundarias tranquilas y paisajes bucólicos, perfectos para una salida relajante

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-05-22 par Lot Tourisme Agence de Développement Touristique du Lot