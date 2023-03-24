Au Coeur de la Châtaigneraie Montcléra Lot

Au Coeur de la Châtaigneraie Montcléra Lot vendredi 1 août 2025.

Au Coeur de la Châtaigneraie

Au Coeur de la Châtaigneraie 46250 Montcléra Lot Occitanie

Distance : 23.0

Ce circuit ombragé est très roulant avec un terrain souple et sans difficulté. Malgré les traversées de la D673 au départ de Montcléra, cette balade au cœur des châtaigneraies alliée au patrimoine est très agréable.

English : Au Coeur de la Châtaigneraie

This shaded circuit is very easy to ride with a soft and smooth terrain. In spite of the crossings of the D673 from Montcléra, this walk in the heart of the chestnut groves combined with the heritage is very pleasant.

Deutsch :

Diese schattige Strecke ist sehr rollend mit einem weichen Gelände und ohne Schwierigkeiten. Trotz der Überquerung der D673 ab Montcléra ist diese Wanderung im Herzen der Kastanienwälder in Verbindung mit dem Kulturerbe sehr angenehm.

Italiano :

Questo circuito ombroso è molto facile da percorrere, con un terreno agevole e senza difficoltà. Nonostante l’attraversamento della D673 all’inizio di Montcléra, questa passeggiata nel cuore dei castagneti abbinati al patrimonio è molto piacevole.

Español :

Este circuito sombreado es muy fácil de recorrer, con un terreno suave y sin dificultades. A pesar de cruzar la D673 al comienzo de Montcléra, este paseo en el corazón de los castañares combinado con el patrimonio es muy agradable.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2023-03-24 par Lot Tourisme (ADT du Lot)