Au cœur de la forêt domaniale de Loches Boucle vélo n°2 Saint-Quentin-sur-Indrois Indre-et-Loire

L’ancienne forêt royale vous promet un parcours sous les chênes qui font sa renommée, vieux de 200 ans pour certains. Vous emprunterez les vastes allées du XVIIIe siècle pour pénétrer au cœur du massif. Au sortir de la forêt, la vallée de l’Indrois vous accueillera pour prolonger ce moment bucolique

English : In the heart of the Loches national forest Bike loop n°2

After meandering past the Indrois valley, delve into the old royal woodland around Loches. Keep your eyes peeled in the shade of the old trees for a stag or deer that the Kings of France used to come and hunt long ago. These days the woods are a favourite « hunting » ground for mushroom-gatherers!

Deutsch : Im Herzen des Loches National Forest Radweg Nr. 2

Nach einer Fahrt im Tal des Indrois gelangen Sie in den früheren königlichen Wald von Loches. Im Schatten der uralten Eichen begegnen Sie vielleicht einem Hirsch oder Reh, die von den französischen Königen früher gejagt wurden. Heute ist der Wald bei Pilzsammlern sehr beliebt.

Italiano :

L’ex foresta reale promette un viaggio sotto le querce che ne fanno la reputazione, alcune delle quali hanno 200 anni. Seguirete i vasti vicoli del XVIII secolo per entrare nel cuore della foresta. Alla fine della foresta, la valle dell’Indrois vi accoglierà per prolungare questo momento bucolico

Español : En el corazón del bosque nacional de Loches: circuito ciclista n°2

El antiguo bosque real promete un viaje bajo los robles que le dan fama, algunos de los cuales tienen 200 años. Seguirá las vastas callejuelas del siglo XVIII para adentrarse en el corazón del bosque. Al final del bosque, el valle de Indrois le acogerá para prolongar este momento bucólico

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-07-24 par SIT Centre-Val de Loire