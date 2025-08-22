Au dessus des creuttes de Neuville Chamouille Aisne

Au-dessus des creuttes de Neuville A pieds

Au-dessus des creuttes de Neuville Parking situé face à l’entrée de Center Parcs 02860 Chamouille Aisne Hauts-de-France

Au coeur de la Picardie, dans les vallées verdoyantes du sud de Laon, découvrez la randonnée ‘Au dessus des creuttes de Neuville’.

Cette courte balade autour du village de Neuville surplombe le village en offrant un large panorama sur les paysages du Laonnois, avant de redescendre le long de l’Ailette aménagée en plan d’eau les oiseaux s’y laissent facilement observer si l’on reste discret.

En novembre 2007, le Center Parcs Aisne s’est implanté sur la rive Nord du Lac de l’Ailette, offrant de multiples activités pour toute la famille activités nautiques, sports de nature, espaces de détente.

English :

In the heart of Picardy, in the green valleys of the south of Laon, discover the hike ‘Au dessus des creuttes de Neuville’.

This short walk around the village of Neuville overlooks the village and offers a wide panorama of the Laonnois landscapes, before going down along the Ailette, which has been converted into a lake: the birds can easily be observed if you remain discreet.

In November 2007, the Center Parcs Aisne was established on the north shore of Lac de l’Ailette, offering multiple activities for the whole family: water activities, nature sports, relaxation areas.

Deutsch :

Im Herzen der Picardie, in den grünen Tälern südlich von Laon, entdecken Sie die Wanderung ‘Au dessus des creuttes de Neuville’.

Diese kurze Wanderung rund um das Dorf Neuville überragt das Dorf und bietet ein weites Panorama über die Landschaften des Laonnois, bevor es entlang des als Wasserfläche angelegten Flusses Ailette wieder hinuntergeht: Vögel lassen sich hier leicht beobachten, wenn man sich unauffällig verhält.

Im November 2007 wurde Center Parcs Aisne am Nordufer des Lac de l’Ailette errichtet und bietet zahlreiche Aktivitäten für die ganze Familie: Wassersport, Natursportarten, Entspannungsbereiche.

Italiano :

Nel cuore della Piccardia, nelle verdi valli a sud di Laon, scoprite l’escursione Au dessus des creuttes de Neuville .

Questa breve passeggiata intorno al villaggio di Neuville si affaccia sul paese e offre un ampio panorama sulla campagna del Laonnois, prima di scendere lungo il fiume Ailette, trasformato in lago: è facile osservare gli uccelli se si rimane discreti.

Nel novembre 2007, il Center Parcs Aisne è stato costruito sulla riva nord del lago d’Ailette, offrendo un’ampia gamma di attività per tutta la famiglia: sport acquatici, sport naturali e aree relax.

Español :

En el corazón de Picardía, en los verdes valles del sur de Laon, descubra la excursión Au dessus des creuttes de Neuville .

Este corto paseo alrededor del pueblo de Neuville domina el pueblo y ofrece un amplio panorama de la campiña de Laonnois, antes de descender a lo largo del río Ailette, convertido en lago: se pueden observar fácilmente las aves si se mantiene la discreción.

En noviembre de 2007, se construyó el Center Parcs Aisne en la orilla norte del lago de Ailette, que ofrece una amplia gama de actividades para toda la familia: deportes acuáticos, deportes en la naturaleza y zonas de relajación.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2005-07-19 par Agence Aisne Tourisme