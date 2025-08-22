Au-dessus du Petit-Morin L’Épine-aux-Bois Aisne

Au-dessus du Petit-Morin A pieds

Au-dessus du Petit-Morin Du parking, face à la mairie de l’Epine-aux-bois 02540 L’Épine-aux-Bois Aisne Hauts-de-France

Durée : Distance : Tarif :

A l’extrême sud du département de l’Aisne, l’itinéraire surplombe la vallée du Petit-Morin, rivière venue de Montmirail et qui se jette dans la Marne à La Ferté-sous-Jouarre. Deux belles églises, celle, ruinée et romantique, de L’Épine aux-Bois et celle de Vendières, sont les points forts de la balade.

English :

In the extreme south of the department of Aisne, the itinerary overlooks the valley of Petit-Morin, a river which comes from Montmirail and flows into the Marne at La Ferté-sous-Jouarre. Two beautiful churches, the ruined and romantic one of L’Épine aux Bois and the one of Vendières, are the highlights of the walk.

Deutsch :

Im äußersten Süden des Departements Aisne überragt die Route das Tal des Petit-Morin, eines Flusses, der von Montmirail kommt und bei La Ferté-sous-Jouarre in die Marne mündet. Zwei schöne Kirchen, die romantische Ruine von L’Épine aux-Bois und die Kirche von Vendières, sind die Höhepunkte der Wanderung.

Italiano :

All’estremo sud del dipartimento dell’Aisne, il percorso si affaccia sulla valle del Petit-Morin, un fiume che nasce a Montmirail e sfocia nella Marna a La Ferté-sous-Jouarre. Due belle chiese, quella diroccata e romantica di L’Épine aux Bois e quella di Vendières, sono i punti salienti della passeggiata.

Español :

En el extremo sur del departamento del Aisne, la ruta domina el valle del Petit-Morin, un río que viene de Montmirail y desemboca en el Marne en La Ferté-sous-Jouarre. Dos hermosas iglesias, la ruinosa y romántica de L’Épine aux Bois y la de Vendières, son lo más destacado del paseo.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2005-08-03 par Agence Aisne Tourisme