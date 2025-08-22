Au fil de l eau Val de Briey Meurthe-et-Moselle

Au fil de l eau Adultes A pieds Difficulté moyenne

Au fil de l eau Rue du Chaubourot 54150 Val de Briey Meurthe-et-Moselle Grand Est

Durée : Distance : 10000.0 Tarif :

Envie de balades à pieds, à vélo ou à cheval au cœur du territoire ? Les sentiers balisés sont adaptés pour petits et grands.

Au départ de Génaville, partez à travers la campagne et découvrez le cours d’eau Le Rawé et ses ponceaux.

Difficulté moyenne

http://www.olc54.fr/ +33 9 77 77 32 33

English :

Do you feel like going for a walk, a bike ride or a horse ride in the heart of the area? The marked trails are suitable for young and old.

Starting from Génaville, go through the countryside and discover the river Le Rawé and its culverts.

Deutsch :

Haben Sie Lust auf Spaziergänge, Radtouren oder Ausritte im Herzen des Gebiets? Die markierten Wanderwege sind für Groß und Klein geeignet.

Von Génaville aus können Sie sich auf den Weg durch die Landschaft machen und den Wasserlauf Le Rawé und seine Pontons entdecken.

Italiano :

Volete fare una passeggiata a piedi, in bicicletta o a cavallo nel cuore della zona? I sentieri segnalati sono adatti a grandi e piccini.

Da Génaville si parte per la campagna alla scoperta del fiume Rawé e dei suoi canali.

Español :

¿Le gustaría dar un paseo a pie, en bicicleta o a caballo por el corazón de la zona? Los senderos señalizados son adecuados para jóvenes y mayores.

Desde Génaville, salga por el campo y descubra el río Rawé y sus alcantarillas.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-06-19 par Système d’information touristique Lorrain