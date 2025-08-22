Au fil de la Bouzanne Tendu Indre

Au fil de la Bouzanne A pieds

Au fil de la Bouzanne Rue de la Mairie 36200 Tendu Indre Centre-Val de Loire

Durée : 210 Distance : 14300.0 Tarif :

Découvrez la Bouzanne, frontières entre le royaume de France et le royaume d’Angleterre au Moyen-Âge.

https://www.cirkwi.com/fr/circuit/289492-au-fil-de-la-bouzanne +33 2 54 47 43 69

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Discover the Bouzanne, the border between the kingdom of France and the kingdom of England in the Middle Ages.

Deutsch :

Entdecken Sie die Bouzanne, die im Mittelalter die Grenze zwischen dem Königreich Frankreich und dem Königreich England bildete.

Italiano :

Scoprite la Bouzanne, la frontiera tra il regno di Francia e il regno d’Inghilterra nel Medioevo.

Español :

Descubra el Bouzanne, la frontera entre el reino de Francia y el reino de Inglaterra en la Edad Media.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-01-02 par SIT Centre-Val de Loire