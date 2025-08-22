Au fil de l’eau La Sélune Ducey-Les Chéris Manche
Au fil de l’eau La Sélune 50220 Ducey-Les Chéris Manche Normandie
Durée : 120 Distance : 7000.0 Tarif :
Le parcours vous mènera à la découverte du bois d’Ardennes, tout en longeant la Sélune, rivière de 1ère catégorie riche en saumons sauvages.
English :
The route will lead you to the discovery of the Ardennes woods, while following the Sélune, a 1st category river rich in wild salmon.
Deutsch :
Die Strecke führt Sie durch den Wald von Ardennes und entlang der Sélune, einem Fluss der 1. Kategorie, der reich an Wildlachs ist.
Italiano :
L’itinerario vi porterà a scoprire il bosco delle Ardenne, costeggiando la Sélune, un fiume di prima categoria ricco di salmoni selvatici.
Español :
La ruta le llevará a descubrir el bosque de las Ardenas, mientras sigue el Sélune, un río de 1ª categoría rico en salmones salvajes.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-11-04 par Normandie Tourisme