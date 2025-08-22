Au fil de l’eau La Sélune Ducey-Les Chéris Manche

Au fil de l’eau La Sélune

Au fil de l’eau La Sélune 50220 Ducey-Les Chéris Manche Normandie

Durée : 120 Distance : 7000.0 Tarif :

Le parcours vous mènera à la découverte du bois d’Ardennes, tout en longeant la Sélune, rivière de 1ère catégorie riche en saumons sauvages.

English : Au fil de l’eau La Sélune

The route will lead you to the discovery of the Ardennes woods, while following the Sélune, a 1st category river rich in wild salmon.

Deutsch :

Die Strecke führt Sie durch den Wald von Ardennes und entlang der Sélune, einem Fluss der 1. Kategorie, der reich an Wildlachs ist.

Italiano :

L’itinerario vi porterà a scoprire il bosco delle Ardenne, costeggiando la Sélune, un fiume di prima categoria ricco di salmoni selvatici.

Español :

La ruta le llevará a descubrir el bosque de las Ardenas, mientras sigue el Sélune, un río de 1ª categoría rico en salmones salvajes.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-11-04 par Normandie Tourisme