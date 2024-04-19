Au fil de l’eau Avrilly Allier
Au fil de l’eau Avrilly Allier vendredi 1 août 2025.
Au fil de l’eau
Au fil de l’eau Le bourg 03130 Avrilly Allier Auvergne-Rhône-Alpes
1 Avant de commencer, prendre quelques minutes pour faire le tour de l’église et voir le chœur en pierres apparentes, seuls vestiges de l’ancienne église.
http://www.tourisme.interco-abl.fr/ +33 4 70 47 45 86
English : Au fil de l’eau
1 Before starting, take a few minutes to walk around the church and see the exposed stone choir, the only remains of the old church.
Deutsch :
1 Bevor Sie beginnen, nehmen Sie sich ein paar Minuten Zeit, um die Kirche zu umrunden und den Chor aus freiliegenden Steinen zu sehen, die einzigen Überreste der alten Kirche.
Italiano :
1 ? Prima di iniziare, prendetevi qualche minuto per passeggiare intorno alla chiesa e vedere il coro in pietra a vista, unico resto dell’antica chiesa.
Español :
1 ? Antes de empezar, tómese unos minutos para pasear por la iglesia y ver el coro de piedra vista, el único resto de la antigua iglesia.
