Au fil de l’eau Saint-Martin-des-Lais Allier

Au fil de l’eau Le bourg 03230 Saint-Martin-des-Lais Allier Auvergne-Rhône-Alpes

Située sur les quatre communes longeant le Canal latéral à la Loire, cette boucle propose de le traverser pour rejoindre la Réserve Naturelle du Val de Loire bourbonnais puis le Port des Vanneaux.

http://www.moulins-tourisme.com/ +33 4 70 44 14 14

English : Ride with the flow

Follow this ride to visit four villages along the Loire canal. During this loop you cross the canal and join the Val de Loire Natural Area and then « »Port des Vanneaux » ».

Deutsch :

Dieser Rundweg befindet sich in den vier Gemeinden entlang des Loire-Seitenkanals und schlägt vor, diesen zu überqueren, um zum Naturschutzgebiet Val de Loire bourbonnais und dann zum Port des Vanneaux zu gelangen.

Italiano :

Situato nei quattro comuni che si affacciano sul Canal Latéral à la Loire, questo anello propone di attraversarlo per raggiungere la Riserva Naturale della Valle della Loira di Bourbonnais e il Port des Vanneaux.

Español :

Situado en los cuatro municipios que bordean el Canal Latéral à la Loire, este bucle ofrece la posibilidad de cruzarlo para llegar a la Reserva Natural del Valle del Loira de Bourbonnais y al Puerto des Vanneaux.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-06-05 par ALLIER BOURBONNAIS ATTRACTIVITÉ source Apidae Tourisme