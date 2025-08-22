Au fil de l’Eure en canoë-kayak Coulombs Eure-et-Loir
Au fil de l’Eure en canoë-kayak Coulombs Eure-et-Loir vendredi 1 mai 2026.
Au fil de l’Eure en canoë-kayak Fluvial
Au fil de l’Eure en canoë-kayak 28210 Coulombs Eure-et-Loir Centre-Val de Loire
Durée : 270 Distance : 15000.0 Tarif :
Découvrez de nombreux moulins à eau avec quelques portages sur cet itinéraire à la journée pour des sportifs habitués.
https://www.facebook.com/eureetloirtourisme/
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Discover numerous water mills with a few portages on this day-long itinerary for experienced sportsmen and women.
Deutsch :
Entdecken Sie zahlreiche Wassermühlen mit einigen Portagen auf dieser Tagesroute für geübte Sportler.
Italiano :
Scoprite numerosi mulini ad acqua con alcuni portages in questo itinerario di un giorno per sportivi esperti.
Español :
Descubra numerosos molinos de agua con algunos porteos en este itinerario de un día para deportistas experimentados.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-04-20 par SIT Centre-Val de Loire