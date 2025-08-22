Au fil de l’Eure en canoë-kayak Coulombs Eure-et-Loir

Au fil de l'Eure en canoë-kayak vendredi 1 mai 2026.

Au fil de l'Eure en canoë-kayak 28210 Coulombs Eure-et-Loir Centre-Val de Loire

Durée : 270 Distance : 15000.0 Tarif :

Découvrez de nombreux moulins à eau avec quelques portages sur cet itinéraire à la journée pour des sportifs habitués.

English :

Discover numerous water mills with a few portages on this day-long itinerary for experienced sportsmen and women.

Deutsch :

Entdecken Sie zahlreiche Wassermühlen mit einigen Portagen auf dieser Tagesroute für geübte Sportler.

Italiano :

Scoprite numerosi mulini ad acqua con alcuni portages in questo itinerario di un giorno per sportivi esperti.

Español :

Descubra numerosos molinos de agua con algunos porteos en este itinerario de un día para deportistas experimentados.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-04-20 par SIT Centre-Val de Loire