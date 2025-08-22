Au fil de l’Isère entre forêt et villages de caractère Peisey-Nancroix Savoie

Au fil de l’Isère entre forêt et villages de caractère

Au fil de l’Isère entre forêt et villages de caractère 73210 Peisey-Nancroix Savoie Auvergne-Rhône-Alpes

Vous voici sur un magnifique parcours, ludique et varié cheminant sur la principale voie verte de Tarentaise, le long de l’Isère. Cet itinéraire est praticable dans les deux sens, soit au départ de Aime ou soit au départ de Bourg Saint Maurice.

http://www.peisey-vallandry.com/ +33 4 79 07 88 67

English : Along the Isère between forests and villages of character

Here you are on a magnificent, fun and varied route along the main Tarentaise greenway, along the Isère. This itinerary can be followed in both directions, either from Aime or from Bourg Saint Maurice.

Deutsch : Entlang der Isère zwischen Wäldern und charaktervollen Dörfern

Sie befinden sich auf einer wunderschönen, spielerischen und abwechslungsreichen Strecke, die auf dem wichtigsten grünen Weg der Tarentaise entlang der Isère verläuft. Diese Route kann in beide Richtungen begangen werden, entweder von Aime oder von Bourg Saint Maurice aus.

Italiano :

Ecco un magnifico, divertente e vario itinerario lungo la principale greenway della Tarentaise, lungo l’Isère. Questo itinerario può essere seguito in entrambe le direzioni, da Aime o da Bourg Saint Maurice.

Español :

Se trata de un recorrido magnífico, divertido y variado por la principal vía verde de la Tarentaise, a lo largo del Isère. Este itinerario puede seguirse en ambos sentidos, ya sea desde Aime o desde Bourg Saint Maurice.

