Au fil des Blockhaus Puttelange-aux-Lacs Moselle

Au fil des Blockhaus Adultes A pieds Facile

Itinéraire de promenade et de randonnée, PR Au fil des Blockhaus 21a rue Wilson 57510 Puttelange-aux-Lacs Moselle Grand Est

Durée : 90 Distance : 5500.0 Tarif :

Cette agréable balade, au départ de Puttelange-aux-Lacs, est une invitation à découvrir l’histoire de la ville, à travers son circuit historique. Un panneau au point de départ, devant la mairie, reproduit le parcours monuments, lieux de cultes et ouvrages militaires.

De la ville, vous arriverez assez rapidement à la campagne puis en forêt. L’itinéraire, ponctué de quelques blockhaus, vous mènera vers l’église Saint-Luc à Diefenbach-lès-Puttelange et vous offrira un peu plus loin une belle vue sur l’étang du Tiergarten en sortie de forêt. Vous pourrez admirer les champs d’un côté et la forêt de l’autre, avec une vue sur l’étang un peu plus loin. Les petits sentiers où la végétation reprend ses droits à la belle saison, bordés d’arbres formant une petite haie, dessinent un passage étroit en pleine forêt.

Les blockhaus, vestiges et témoins de l’histoire d’hier et d’aujourd’hui, apparaissent à travers les arbres. En faisant un petit détour dans la forêt, d’autres ouvrages de la Ligne Maginot peuvent être observés, rappelant l’importance stratégique de cette région durant la Seconde Guerre mondiale. Cette ligne de défense, construite pour protéger la frontière Est de la France, comprend plusieurs fortifications dispersées dans ce secteur.

En revenant sur le parcours du circuit Au fil des Blockhaus , vous traverserez la forêt avant d’arriver au village de Diefenbach-lès-Puttelange. Le trajet vous mènera ensuite à travers des champs, puis de retour à Puttelange-aux-Lacs. Déjà au loin, le clocher de l’église Saint-Michel indique la direction à suivre pour rejoindre le point de départ. En bord de chemin, se dresse un plus grand blockhaus, autre témoin de cette époque révolue.

– Variante ce circuit est idéalement situé entre deux autres parcours celui vers l’étang du Welschhof d’un côté La Boucle des Pêcheurs et celui vers l’étang de Diefenbach de l’autre Le Chêne et le Roseau . Ces alternatives offrent plusieurs choix de circuits sympas, permettant de découvrir de nouveaux vestiges de la ligne Maginot aquatique, en marchant, cette fois, au bord de l’eau.

– Liaisons le circuit Le Chêne et le Roseau (12,2 km) est accessible directement depuis ce parcours Liaison de 1,1 km vers La Boucle des Pêcheurs (10 km).

– Balisage rectangle jaune

– Secteur géographique Au fil des étangs de la ligne Maginot aquatique

– Points de départ Puttelange-aux-Lacs > 21a rue Wilson Mairie Diefenbach-lès-Puttelange > 104 rue du Lac École de cyclo

https://www.sarreguemines-tourisme.com/ +33 3 87 98 80 81

English :

This pleasant walk, starting from Puttelange-aux-Lacs, is an invitation to discover the history of the town, through its historical circuit. A sign at the starting point, in front of the town hall, reproduces the route: monuments, places of worship and military works.

From the town, you’ll soon reach the countryside and then the forest. The route, punctuated by a few blockhouses, takes you to the Saint-Luc church in Diefenbach-lès-Puttelange, with a view of the Tiergarten pond just outside the forest. You can admire the fields on one side and the forest on the other, with a view of the pond a little further on. The small paths, lined with trees forming a small hedge, where the vegetation reclaims its rights in fine weather, create a narrow passageway through the forest.

The blockhouses, relics and witnesses to the history of yesterday and today, can be seen through the trees. A short detour into the forest reveals other Maginot Line structures, a reminder of the strategic importance of this region during the Second World War. This line of defense, built to protect France’s eastern border, includes several fortifications scattered throughout the area.

Returning to the route of the Au fil des Blockhaus tour, you cross the forest before arriving at the village of Diefenbach-lès-Puttelange. The route then takes you through fields and back to Puttelange-aux-Lacs. Already in the distance, the steeple of Saint-Michel church points the way back to the starting point. At the side of the road stands a larger blockhouse, another reminder of a bygone era.

– Variant: this trail is ideally situated between two other routes: La Boucle des Pêcheurs to the Welschhof pond on the one hand, and Le Chêne et le Roseau to the Diefenbach pond on the other. These alternatives offer a number of attractive circuit options, allowing you to discover new remnants of the aquatic Maginot Line, this time walking along the water?s edge.

– Connections: the Le Chêne et le Roseau circuit (12.2 km) is directly accessible from this route 1.1 km connection to La Boucle des Pêcheurs (10 km).

– Markings: yellow rectangle

– Geographical area: Along the ponds of the aquatic Maginot Line

– Starting points: Puttelange-aux-Lacs > 21a rue Wilson Mairie Diefenbach-lès-Puttelange > 104 rue du Lac École de cyclo

Deutsch :

Dieser angenehme Spaziergang, der in Puttelange-aux-Lacs beginnt, ist eine Einladung, die Geschichte der Stadt anhand ihres historischen Rundgangs zu entdecken. Eine Tafel am Startpunkt, vor dem Rathaus, gibt den Weg wieder: Denkmäler, Kultstätten und militärische Anlagen.

Von der Stadt aus gelangen Sie relativ schnell auf das Land und dann in den Wald. Der Weg führt Sie an einigen Blockhäusern vorbei zur Kirche Saint-Luc in Diefenbach-lès-Puttelange und bietet Ihnen einen schönen Blick auf den Tiergartenteich am Ende des Waldes. Sie können die Felder auf der einen Seite und den Wald auf der anderen Seite bewundern, mit einem Blick auf den Teich ein Stück weiter. Die kleinen Pfade, auf denen die Vegetation in der warmen Jahreszeit wieder aufblüht, sind von Bäumen gesäumt, die eine kleine Hecke bilden, und bilden einen schmalen Durchgang mitten im Wald.

Die Blockhäuser, Überreste und Zeugen der Geschichte von gestern und heute, sind durch die Bäume hindurch zu sehen. Wenn Sie einen kleinen Umweg durch den Wald machen, können Sie weitere Bauwerke der Maginot-Linie sehen, die an die strategische Bedeutung dieser Region während des Zweiten Weltkriegs erinnern. Diese Verteidigungslinie, die zum Schutz der Ostgrenze Frankreichs errichtet wurde, umfasst mehrere Festungen, die in diesem Gebiet verstreut sind.

Auf dem Weg zurück zum Rundweg Au fil des Blockhauses durchqueren Sie den Wald, bevor Sie das Dorf Diefenbach-lès-Puttelange erreichen. Der Weg führt Sie dann durch Felder und wieder zurück nach Puttelange-aux-Lacs. Bereits in der Ferne weist der Glockenturm der Kirche Saint-Michel den Weg zum Ausgangspunkt. Am Wegesrand steht ein größeres Blockhaus, ein weiterer Zeuge dieser längst vergangenen Zeit.

– Variante: Dieser Rundweg liegt ideal zwischen zwei anderen Wegen: dem Weg zum Welschhof-Teich auf der einen Seite La Boucle des Pêcheurs und dem Weg zum Diefenbach-Teich auf der anderen Seite Le Chêne et le Roseau (Die Eiche und das Schilf). Diese Alternativen bieten mehrere Möglichkeiten für schöne Rundgänge, bei denen Sie weitere Überreste der Wasser-Maginotlinie entdecken können, indem Sie diesmal am Wasser entlang wandern.

– Verbindungen: Der Rundweg Le Chêne et le Roseau (12,2 km) ist direkt von dieser Strecke aus zugänglich 1,1 km lange Verbindung zu La Boucle des Pêcheurs (10 km).

– Markierung: gelbes Rechteck

– Geografisches Gebiet: Entlang der Teiche der Wasser-Maginot-Linie

– Ausgangspunkte: Puttelange-aux-Lacs > 21a rue Wilson Mairie Diefenbach-lès-Puttelange > 104 rue du Lac École de cyclo

Italiano :

Questa piacevole passeggiata, con partenza da Puttelange-aux-Lacs, è un invito a scoprire la storia della città attraverso il suo circuito storico. Un cartello al punto di partenza, di fronte al municipio, riproduce il percorso: monumenti, luoghi di culto e opere militari.

Dalla città si raggiunge presto la campagna e poi il bosco. Il percorso, punteggiato da alcuni caseggiati, vi porterà alla chiesa di Saint-Luc a Diefenbach-lès-Puttelange e, poco più avanti, vi offrirà una bella vista sul laghetto Tiergarten, in fondo alla foresta. Si possono ammirare i campi da un lato e la foresta dall’altro, con una vista sullo stagno poco più avanti. I piccoli sentieri, dove la vegetazione ricompare in estate, sono delimitati da alberi che formano una piccola siepe, creando uno stretto passaggio attraverso il bosco.

I caseggiati, resti e testimoni della storia di ieri e di oggi, sono visibili attraverso gli alberi. Se si fa una breve deviazione nella foresta, si possono vedere altre opere della Linea Maginot, che ricordano l’importanza strategica di questa regione durante la Seconda guerra mondiale. Questa linea di difesa, costruita per proteggere il confine orientale della Francia, comprende diverse fortificazioni sparse nella zona.

Tornando al percorso del sentiero Lungo i fortini , si attraversa la foresta prima di raggiungere il villaggio di Diefenbach-lès-Puttelange. Il percorso si snoda attraverso i campi e torna a Puttelange-aux-Lacs. In lontananza, il campanile della chiesa di Saint-Michel indica la strada per tornare al punto di partenza. Lungo il percorso si trova un caseggiato più grande, altro ricordo di un’epoca passata.

– Variante: questo percorso si trova in posizione ideale tra altri due itinerari: quello per lo stagno di Welschhof, La Boucle des Pêcheurs , da un lato, e quello per lo stagno di Diefenbach, Le Chêne et le Roseau , dall’altro. Queste alternative offrono una serie di percorsi divertenti, che permettono di scoprire nuovi resti della Linea Maginot acquatica, questa volta camminando lungo il bordo dell’acqua.

– Collegamenti: il sentiero Le Chêne et le Roseau (12,2 km) è accessibile direttamente da questo percorso collegamento di 1,1 km con La Boucle des Pêcheurs (10 km).

– Segnaletica: rettangolo giallo

– Area geografica: lungo gli stagni della Linea Maginot acquatica

– Punti di partenza: Puttelange-aux-Lacs > 21a rue Wilson Mairie Diefenbach-lès-Puttelange > 104 rue du Lac École de cyclo

Español :

Este agradable paseo, que comienza en Puttelange-aux-Lacs, es una invitación a descubrir la historia de la ciudad a través de su circuito histórico. Un cartel en el punto de partida, frente al ayuntamiento, reproduce el recorrido: monumentos, lugares de culto y obras militares.

Desde la ciudad, pronto se llega al campo y luego al bosque. La ruta, jalonada por algunos blocaos, le llevará hasta la iglesia Saint-Luc de Diefenbach-lès-Puttelange y, un poco más adelante, le ofrecerá una hermosa vista del estanque Tiergarten, al final del bosque. Podrá admirar los campos a un lado y el bosque al otro, con vistas al estanque un poco más allá. Los pequeños senderos, donde la vegetación reaparece en verano, están bordeados por árboles que forman un pequeño seto, creando un estrecho pasadizo a través del bosque.

Los blocaos, vestigios y testigos de la historia de ayer y de hoy, pueden verse a través de los árboles. Si se desvía un poco por el bosque, podrá ver otras obras de la Línea Maginot, recordatorio de la importancia estratégica de esta región durante la Segunda Guerra Mundial. Esta línea defensiva, construida para proteger la frontera oriental de Francia, incluye varias fortificaciones diseminadas por la zona.

Volviendo a la ruta del sendero Por los Blockhouses , atravesará el bosque antes de llegar al pueblo de Diefenbach-lès-Puttelange. A continuación, la ruta le llevará a través de campos y de vuelta a Puttelange-aux-Lacs. A lo lejos, el campanario de la iglesia de Saint-Michel señala el camino de vuelta al punto de partida. A lo largo del camino se alza un blocao más grande, otro recuerdo de una época pasada.

– Variante: este sendero está idealmente situado entre otras dos rutas: la del estanque de Welschhof, La Boucle des Pêcheurs , por un lado, y la del estanque de Diefenbach, Le Chêne et le Roseau , por otro. Estas alternativas ofrecen una serie de recorridos divertidos, que permiten descubrir nuevos vestigios de la Línea Maginot acuática, esta vez caminando por el borde del agua.

– Enlaces: desde esta ruta se puede acceder directamente al sendero Le Chêne et le Roseau (12,2 km) enlace de 1,1 km con La Boucle des Pêcheurs (10 km).

– Señalización: rectángulo amarillo

– Zona geográfica: A lo largo de los estanques de la Línea Maginot acuática

– Puntos de salida Puttelange-aux-Lacs > 21a rue Wilson Mairie Diefenbach-lès-Puttelange > 104 rue du Lac École de cyclo

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-11-27 par Système d’information touristique Lorrain