Informations pratiques

Caen

Itinéraire au fil des ponts de Caen | RDV Découverte

Parking du Cours Général Koenig Caen Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-03 14:00:00

fin : 2026-12-03 16:00:00

Date(s) :

2026-12-03

Jusqu’à la fin du XIXème siècle, il n’y avait qu’un pont franchissant l’Orne à Caen ; aujourd’hui, on compte sept ponts et viaducs. En partant du viaduc de la Prairie, nous allons retracer l’histoire de ces ponts qui relient les deux rives de l’Orne.

Jusqu’à la fin du XIXème siècle, il n’y avait qu’un pont franchissant l’Orne à Caen ; aujourd’hui, on compte sept ponts et viaducs. En partant du viaduc de la Prairie, nous allons retracer l’histoire de ces ponts qui relient les deux rives de l’Orne. Le Pont de Vaucelles, appelé aussi le Pont Frileux, s’opposait à un autre pont, également historique, le Pont St Pierre, couvert de maisons…

Une visite menée par Pierre Bonard.

Informations pratiques

Le nombre de places étant limité, la réservation est indispensable. Aucune billetterie sur place le jour de la visite, paiement obligatoire à la réservation.

La billetterie ouvre le 7 octobre 2026, en ligne et dans les bureaux d’informations touristiques de Caen et Ouistreham. .

Parking du Cours Général Koenig Caen 14000 Calvados Normandie +33 2 31 27 14 14 info@caenlamer-tourisme.fr

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English : Itinéraire au fil des ponts de Caen | RDV Découverte

Until the end of the 19th century, there was only one bridge spanning the Orne River in Caen; today, there are seven bridges and viaducts. Starting at the Prairie Viaduct, we will trace the history of these bridges that connect the two banks of the Orne.

L’événement Itinéraire au fil des ponts de Caen | RDV Découverte Caen a été mis à jour le 2026-09-08 par OT Caen la Mer