Au fil des stations vertes d’Oberbronn à Baerenthal Oberbronn Bas-Rhin

Au fil des stations vertes d’Oberbronn à Baerenthal

Durée : 480 Distance : 45500.0 Tarif :

Partez à la découverte des Stations Vertes d’Alsace et de Moselle… De nombreux trésors architecturaux, patrimoniaux et naturels sont à découvrir…

https://www.alsace-verte.com/ +33 3 88 80 89 70

English :

Discover the Green Stations of Alsace and Moselle… Numerous architectural, heritage and natural treasures are to be discovered…

Deutsch :

Gehen Sie auf Entdeckungsreise durch die Grünen Stationen im Elsass und in der Mosel… Zahlreiche architektonische Schätze, Kulturerbe und Naturschätze warten darauf, von Ihnen entdeckt zu werden…

Italiano :

Scoprite le località verdi dell’Alsazia e della Mosella… Ci sono molti tesori architettonici, patrimoniali e naturali da scoprire…

Español :

Descubra las estaciones verdes de Alsacia y Mosela… Hay muchos tesoros arquitectónicos, patrimoniales y naturales por descubrir…

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-01-16 par Système d’informations touristique Alsace