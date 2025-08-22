Au fil du Rhône et des villages perchés Montélimar Drôme

Au fil du Rhône et des villages perchés

Au fil du Rhône et des villages perchés Les allées provençales 26200 Montélimar Drôme Auvergne-Rhône-Alpes

Durée : Distance : Tarif :

C’est le long du canal du Rhône, à vélo, que l’on rejoint Ancône, ancienne cité de bateliers et ports de Montélimar.

https://www.dromeprovencale.fr/montelimar-agglomeration/ +33 4 75 01 00 20

English :

Cycle along the Rhône Canal to Ancona, an ancient city of boatmen and the port of Montélimar.

Deutsch :

Entlang des Rhône-Kanals gelangt man mit dem Fahrrad nach Ancona, einer alten Stadt der Binnenschiffer und Häfen von Montélimar.

Italiano :

Pedalando lungo il Canale del Rodano, si raggiunge Ancona, antica città di barcaioli e il porto di Montélimar.

Español :

Pedaleando por el Canal del Ródano, llegará a Ancona, antigua ciudad de barqueros y puerto de Montélimar.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2023-10-16 par Agence d’Attractivité de la Drôme source Apidae Tourisme