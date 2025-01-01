Au fil du sommaire Saint-Antonin-de-Sommaire Eure

Ce circuit vous fera découvrir le Val du Sommaire avec ses paysages variés. Le Sommaire est un ruisseau, affluent de la Risle, qui malgré son faible débit entraînait deux moulins, l’un à usage de mouture de grain et l’autre à usage de clouterie. Près du château d’eau, vous passerez par le point culminant du département de l’Eure 245 m.

This circuit will make you discover the Val du Sommaire with its varied landscapes. The Sommaire is a stream, tributary of the Risle, which despite its low flow rate, used to drive two mills, one for grinding grain and the other for clouterie. Near the water tower, you will pass by the highest point of the Eure department 245 m.

Dieser Rundgang führt Sie durch das Sommaire-Tal mit seinen abwechslungsreichen Landschaften. Der Sommaire ist ein Nebenfluss der Risle, der trotz seiner geringen Wassermenge zwei Mühlen antrieb, eine zum Mahlen von Getreide und die andere zur Herstellung von Nägeln. In der Nähe des Wasserschlosses passieren Sie den höchsten Punkt des Departements Eure 245 m. Die Mühle ist eine der ältesten im Departement Eure.

Questo tour vi condurrà attraverso la valle del Sommaire con i suoi variegati paesaggi. La Sommaire è un torrente, affluente della Risle, che, nonostante la sua scarsa portata, azionava due mulini, uno per la macinazione del grano e l’altro per la produzione di chiodi. Vicino alla torre dell’acqua, passerete dal punto più alto del dipartimento dell’Eure, 245 m.

Este sendero le llevará a través del valle de Sommaire con sus variados paisajes. El Sommaire es un arroyo, afluente del Risle, que, a pesar de su escaso caudal, impulsaba dos molinos, uno para moler grano y otro para fabricar clavos. Cerca de la torre de agua, pasará por el punto más alto del departamento del Eure, 245 m.

