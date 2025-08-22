Au fil du val de l’Aisne Soupir Aisne

Au fil du val de l’Aisne A pieds

Outre une étrange porte de château et une église classée, Soupir regroupe quatre cimetières militaires de nationalités différentes. La randonnée comporte quatre panneaux d’interprétation avec des liens audio permettant de s’immerger dans l’histoire du village. Le tracé emprunte aussi sur quelques dizaines de mètres la tranchée allemande Tirpitz , pour entrer dans la peau d’un soldat de la Grande Guerre. La variante enfin permet d’embrasser d’un seul regard toute la vallée de l’Aisne et ses villages.

In addition to a strange castle gate and a listed church, Soupir includes four military cemeteries of different nationalities. The hike includes four interpretation panels with audio links to immerse you in the history of the village. The route also follows the German Tirpitz trench for a few dozen metres, to get into the shoes of a soldier of the Great War. Finally, the alternative route allows you to see the whole Aisne valley and its villages at a glance.

Neben einem seltsamen Burgtor und einer denkmalgeschützten Kirche befinden sich in Soupir vier Soldatenfriedhöfe verschiedener Nationalitäten. Die Wanderung umfasst vier Interpretationstafeln mit Audio-Links, die Sie in die Geschichte des Dorfes eintauchen lassen. Der Weg führt auch einige Dutzend Meter über den deutschen Schützengraben Tirpitz , um in die Haut eines Soldaten des Ersten Weltkriegs zu schlüpfen. Die letzte Variante ermöglicht es Ihnen, das gesamte Aisne-Tal und seine Dörfer mit einem einzigen Blick zu überblicken.

Oltre a una strana porta del castello e a una chiesa tutelata, Soupir possiede quattro cimiteri militari di diverse nazionalità. L’escursione comprende quattro pannelli interpretativi con collegamenti audio per immergersi nella storia del villaggio. Il percorso segue anche la trincea tedesca Tirpitz per alcune decine di metri, permettendo di sperimentare la vita di un soldato nella Grande Guerra. Infine, la variante permette di vedere l’intera valle dell’Aisne e i suoi villaggi in un solo sguardo.

Además de una extraña puerta de castillo y una iglesia catalogada, Soupir cuenta con cuatro cementerios militares de diferentes nacionalidades. La caminata incluye cuatro paneles de interpretación con enlaces de audio para sumergirse en la historia del pueblo. La ruta también sigue la trinchera alemana Tirpitz durante unas decenas de metros, lo que permite experimentar la vida de un soldado en la Gran Guerra. Por último, la variante permite ver todo el valle del Aisne y sus pueblos de un solo vistazo.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2005-07-28 par Agence Aisne Tourisme