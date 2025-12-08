Au milieu des haras Victot-Pontfol Calvados

Au milieu des haras

Au milieu des haras 14430 Victot-Pontfol Calvados Normandie

Ici, la carte postale de la campagne augeronne, c’est en vrai ! Entre deux haies, derrière une bosse ou juste au bout du chemin, vous aurez une vue qui fait wouah ! Ouvrez l’œil sur votre parcours, c’est vallonné comme il faut, parsemé de pommiers, de toits isolés et de chevaux bien placés. Et oui, bienvenue au royaume du pur-sang, du sabot chic et du poil soyeux !

Ici naissent, grandissent et s’entraînent les chevaux de course. Des champions et leurs propriétaires parfois médaillés d’or aux Jeux Équestres mondiaux. La commune compte 4 haras, dont celui de Bouttemont (situé sur l’itinéraire), site historique qui fournissait déjà l’armée de Napoléon 1er. Des chevaux à admirer sans les déranger.

En chemin, vous croiserez également l’église Saint-Denis de Victot-en-Auge (votre point de départ), qui veille sur le village depuis le 11e siècle.

English : Au milieu des haras

Here, the postcard of the Auvergne countryside is real! Between two hedges, behind a bump or just at the end of the path, you’ll have a view that goes wow ! Keep your eyes peeled along the way, it’s hilly as can be, dotted with apple trees, lonely roofs and well-placed horses. And yes, welcome to the kingdom of the thoroughbred, the chic hoof and the silky coat!

Here, racehorses are born, raised and trained. Champions and their owners, some of whom have gone on to win gold medals at the World Equestrian Games. The commune boasts 4 stud farms, including Bouttemont (on the route), a historic site that supplied Napoleon 1st’s army. Horses to admire without disturbing.

Along the way, you’ll also come across the church of Saint-Denis de Victot-en-Auge (your starting point), which has watched over the village since the 11th century.

Deutsch :

Hier ist die Postkarte der Augeroner Landschaft in echt! Zwischen zwei Hecken, hinter einem Buckel oder direkt am Ende des Weges haben Sie eine Aussicht, die wouah macht! Halten Sie die Augen offen, wenn Sie Ihren Weg gehen, er ist genau richtig hügelig, gespickt mit Apfelbäumen, einsamen Dächern und gut platzierten Pferden. Und ja, willkommen im Königreich der Vollblüter, der schicken Hufe und des seidigen Fells!

Hier werden Rennpferde geboren, wachsen auf und werden trainiert. Champions und ihre Besitzer, die manchmal Goldmedaillen bei den Weltreiterspielen gewinnen. In der Gemeinde gibt es vier Gestüte, darunter das Gestüt Bouttemont (auf der Route), ein historischer Ort, der bereits die Armee von Napoleon I. belieferte. Pferde, die man bewundern kann, ohne sie zu stören.

Auf dem Weg werden Sie auch an der Kirche Saint-Denis de Victot-en-Auge (Ihr Ausgangspunkt) vorbeikommen, die seit dem 11. Jahrhundert über das Dorf wacht.

Italiano :

Questa cartolina della campagna d’Alvernia è reale! Tra due siepi, dietro un dosso o semplicemente alla fine del sentiero, avrete una vista che fa wow ! Tenete gli occhi aperti lungo il percorso, che è ondulato come dovrebbe essere, costellato di meli, tetti solitari e cavalli ben piazzati. E sì, benvenuti nel regno del purosangue, dello zoccolo chic e del manto setoso!

È qui che nascono, crescono e si allenano i cavalli da corsa. I campioni e i loro proprietari, alcuni dei quali hanno vinto medaglie d’oro ai Giochi Equestri Mondiali. Il comune possiede 4 scuderie, tra cui quella di Bouttemont (lungo il percorso), un sito storico che ha fornito cavalli all’esercito di Napoleone 1°. Cavalli da ammirare senza disturbare.

Lungo il percorso si incontra anche la chiesa di Saint-Denis de Victot-en-Auge (punto di partenza), che veglia sul villaggio dall’XI secolo.

Español :

Esta postal de la campiña de Auvernia es auténtica Entre dos setos, detrás de un bache o justo al final del camino, tendrá unas vistas que le dejarán boquiabierto No pierda de vista el camino, ondulado como debe ser, salpicado de manzanos, tejados solitarios y caballos bien colocados. Y sí, ¡bienvenido al reino del pura sangre, del casco elegante y del pelaje sedoso!

Aquí es donde nacen, se crían y se entrenan los caballos de carreras. Campeones y sus propietarios, algunos de los cuales han ganado medallas de oro en los Juegos Ecuestres Mundiales. El municipio cuenta con 4 yeguadas, entre ellas la de Bouttemont (en la ruta), lugar histórico que suministró caballos al ejército de Napoleón I. Caballos para admirar sin molestar.

Por el camino, también encontrará la iglesia de Saint-Denis de Victot-en-Auge (punto de partida), que vigila el pueblo desde el siglo XI.

