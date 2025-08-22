Au pays de la nacre Chambly Oise

Au pays de la nacre En VTC

Au pays de la nacre GARE 60230 Chambly Oise Hauts-de-France

En pays de Thelle oriental, le paysage dévoile un vaste plateau cultivé et des vallons où serpentent les ruisseaux. Chambly, départ du circuit, est une petite Venise picarde , dont les cours d’eau vous mènent à Méru, autrefois capitale de la nacre et du bouton (visitez le musée !). Vous croisez aussi lavoirs ou petites églises de pierre.

In the country of Eastern Thelle, the landscape reveals a vast cultivated plateau and valleys where streams meander. Chambly, the starting point of the tour, is a small Venice of Picardy , whose streams lead you to Méru, once the capital of mother-of-pearl and button (visit the museum!). You will also come across wash houses or small stone churches.

Im östlichen Thelle-Land enthüllt die Landschaft eine weite, kultivierte Hochebene und Täler, durch die sich Bäche schlängeln. Chambly, der Ausgangspunkt der Route, ist ein kleines picardisches Venedig , dessen Wasserläufe Sie nach Méru führen, einst die Hauptstadt der Perlmuttherstellung und der Knopfherstellung (besuchen Sie das Museum!). Sie kommen auch an Waschhäusern oder kleinen Steinkirchen vorbei.

Nella regione orientale delle Thelle, il paesaggio rivela un vasto altopiano coltivato e valli in cui si snodano i corsi d’acqua. Chambly, punto di partenza del tour, è una piccola Venezia piccarda , le cui vie d’acqua conducono a Méru, un tempo capitale della madreperla e dei bottoni (visitate il museo!). Si incontrano anche lavatoi e piccole chiese in pietra.

En la región oriental de Thelle, el paisaje revela una vasta meseta cultivada y valles donde serpentean los arroyos. Chambly, inicio del recorrido, es una pequeña Venecia de Picardía , cuyas vías navegables le llevarán a Méru, antaño capital del nácar y de los botones (¡visite el museo!). También encontrará lavaderos y pequeñas iglesias de piedra.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-06-24 par SIM Hauts-de-France