Au pays de Rabelais Seuilly Indre-et-Loire

Au pays de Rabelais A pieds

Au pays de Rabelais 37500 Seuilly Indre-et-Loire Centre-Val de Loire

Durée : 150 Distance : 8000.0 Tarif :

De Seuilly à Cinais, cette randonnée avec ses vallons, ses bois, ses landes, son panorama et son célèbre personnage François Rabelais offre une balade très variée. En chemin, vous profiterez du sentier d’interprétation sur les pas de Rabelais botaniste , de l’Abbaye de Seuilly, du Musée Rabelais…

English : In the land of Rabelais

This walk from from Seuilly to Cinais is bursting with variety with valleys, woodlands, heaths, views and its famous native François Rabelais. Follow in the footsteps of the famous author.

Deutsch : Im Land Rabelais

Von Seuilly nach Cinais bietet diese Wanderung mit ihren Tälern, Wäldern, Heideflächen, ihrem Panorama und ihrer berühmten Persönlichkeit François Rabelais einen sehr abwechslungsreichen Spaziergang. Unterwegs profitieren Sie vom Interpretationspfad auf den Spuren des Botanikers Rabelais , von der

Italiano :

Da Seuilly a Cinais, questa passeggiata, con le sue valli, i boschi, le brughiere, le viste panoramiche e il famoso personaggio François Rabelais, offre un’esperienza molto varia. Lungo il percorso è possibile visitare il sentiero interpretativo sulle orme di Rabelais il botanico , l’Abbazia di Seu

Español : En la tierra de Rabelais

De Seuilly a Cinais, este paseo, con sus valles, bosques, páramos, vistas panorámicas y el famoso personaje François Rabelais, ofrece una experiencia muy variada. Por el camino, podrá visitar el sendero de interpretación tras las huellas del botánico Rabelais , la abadía de Seuilly y el Museo Rabel

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-04-11 par SIT Centre-Val de Loire