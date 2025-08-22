Au pays des cisterciens Bouconville-Vauclair Aisne

Au pays des cisterciens A pieds

Au pays des cisterciens Du parking de l’abbaye de Vauclair 02860 Bouconville-Vauclair Aisne Hauts-de-France

Un jardin médicinal près d’une ancienne abbaye, un arboretum dans un champ d’obus, un verger conservatoire pour retrouver des pommiers disparus… Entre botanique et histoire, cette courte balade conduira les promeneurs de tous âges sur les traces de Napoléon, des moines cisterciens et des Poilus.

English :

A medicinal garden near an old abbey, an arboretum in a shell field, a conservatory orchard to find missing apple trees… Between botany and history, this short walk will lead walkers of all ages in the footsteps of Napoleon, the Cistercian monks and the Poilus.

Deutsch :

Ein medizinischer Garten in der Nähe einer alten Abtei, ein Arboretum in einem Granatfeld, ein Obstgarten, in dem verschwundene Apfelbäume wiedergefunden werden sollen… Zwischen Botanik und Geschichte führt dieser kurze Spaziergang Spaziergänger jeden Alters auf die Spuren Napoleons, der Zisterziensermönche und der Poilus.

Italiano :

Un giardino medicinale vicino a un’antica abbazia, un arboreto in un campo di conchiglie, un frutteto conservatore per trovare meli scomparsi… Tra botanica e storia, questa breve passeggiata condurrà gli escursionisti di tutte le età sulle tracce di Napoleone, dei monaci cistercensi e dei Poilus.

Español :

Un jardín medicinal cerca de una antigua abadía, un arboreto en un campo de conchas, un huerto conservador para encontrar manzanos desaparecidos… Entre la botánica y la historia, este breve paseo conducirá a los caminantes de todas las edades tras las huellas de Napoleón, los monjes cistercienses y los Poilus.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2008-03-18 par Agence Aisne Tourisme