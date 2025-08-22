Au pays des Claudel Villeneuve-sur-Fère Aisne

Au pays des Claudel A pieds

Au pays des Claudel De la place Paul-Claudel à Villeneuve-sur-Fère 02130 Villeneuve-sur-Fère Aisne Hauts-de-France

Durée : Distance : Tarif :

Avec leurs églises bien proportionnées, Villeneuve et Bruyères sont d’élégants villages situés de part et d’autre de l’Ourcq. Au départ de la maison familiale des Claudel, cette boucle descend aux ruines du Val-Chrétien, ancienne abbaye de l’ordre des Prémontrés (site privé), et s’approche du chaos rocheux de la Hottée du Diable.

English :

With their well-proportioned churches, Villeneuve and Bruyères are elegant villages situated on either side of the Ourcq. Starting from the Claudel family home, this loop descends to the ruins of the Val-Chrétien, a former abbey of the Prémontrés order (private site), and approaches the rocky chaos of the Hottée du Diable.

Deutsch :

Mit ihren wohlproportionierten Kirchen sind Villeneuve und Bruyères elegante Dörfer zu beiden Seiten des Flusses Ourcq. Vom Familienhaus der Claudels aus führt dieser Rundweg hinunter zu den Ruinen von Val-Chrétien, einer ehemaligen Abtei des Prämonstratenserordens (private Stätte), und nähert sich dem Felsenchaos der Hottée du Diable (Teufelskralle).

Italiano :

Con le loro chiese ben proporzionate, Villeneuve e Bruyères sono eleganti villaggi situati ai lati dell’Ourcq. Partendo dalla casa della famiglia Claudel, questo anello scende fino alle rovine di Val-Chrétien, ex abbazia dell’ordine dei Prémontrés (sito privato), e si avvicina al caos roccioso dell’Hottée du Diable.

Español :

Villeneuve y Bruyères, con sus iglesias bien proporcionadas, son pueblos elegantes situados a ambos lados del Ourcq. Partiendo de la casa de la familia Claudel, este bucle desciende hasta las ruinas de Val-Chrétien, antigua abadía de la orden de Prémontrés (sitio privado), y se acerca al caos rocoso de la Hottée du Diable.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2005-08-02 par Agence Aisne Tourisme