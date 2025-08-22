Au pays des fées et des ermites n°11 Authon-du-Perche Eure-et-Loir

Au pays des fées et des ermites n°11 En VTC

Au pays des fées et des ermites n°11 Place des Marronniers 28330 Authon-du-Perche Eure-et-Loir Centre-Val de Loire

Durée : 180 Distance : 28400.0 Tarif :

Profitez de cette promenade à vélo au coeur du Perche où vous pourrez dominer de magnifiques paysages en montant sur les collines aux alentours de Authon-du-Perche. Vous pourrez découvrir des églises restaurées dans les villages traversés ; ainsi que quelques manoirs.

+33 2 37 29 68 86

English : Au pays des fées et des ermites n°11

Enjoy this bike ride that runs through the heart of the Perche region, allowing you to discover the impressive landscape as you cycle up the hills around Authon-du-Perche. There are a number of restored churches as well as some manor houses to explore in the villages you will pass through.

Deutsch : Im Land der Feen und Eremiten

Genießen Sie die Natur im Herzen der Perche, wo Ihnen die Anhöhen rund um die Ortschaft Authon-du-Perche einen wunderbaren Ausblick auf die herrlichen Landschaften bieten. In den Dörfern, die Sie durchqueren, können Sie neben restaurierten Kirchen auch einige Herrenhäuser entdecken.

Italiano :

Godetevi questa gita in bicicletta nel cuore della regione del Perche, dove potrete ammirare splendidi paesaggi mentre salite sulle colline intorno ad Authon-du-Perche. Nei villaggi che attraverserete scoprirete chiese restaurate e alcune case padronali.

Español :

Disfrute de este paseo en bicicleta en el corazón de la región de Perche, donde podrá ver hermosos paisajes mientras sube las colinas alrededor de Authon-du-Perche. Descubrirá iglesias restauradas en los pueblos por los que pase, así como algunas casas solariegas.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-01-02 par SIT Centre-Val de Loire