Au pays des vérités

Au pays des vérités Avenue Pasteur (devant la Mairie) 03120 Lapalisse Allier Auvergne-Rhône-Alpes

Ce circuit très vallonné de 87 kilomètres pour 711 mètres de dénivelé débute à Lapalisse, berceau des lapalissades et de l’un des plus grands chevaliers des XVème et XVIème siècles.

https://www.lapalisse-tourisme.com/ +33 4 70 99 08 39

English :

This 87-kilometer, 711-meter-high, very hilly circuit starts in Lapalisse, birthplace of lapalissades and one of the greatest knights of the 15th and 16th centuries.

Deutsch :

Diese sehr hügelige Strecke von 87 Kilometern und 711 Höhenmetern beginnt in Lapalisse, der Wiege der Lapalissaden und eines der größten Ritter des 15. und 16. Jahrhunderts.

Italiano :

Questo percorso ondulato di 87 chilometri e 711 metri inizia a Lapalisse, luogo di nascita delle lapalissades e di uno dei più grandi cavalieri del XV e XVI secolo.

Español :

Esta ruta ondulada de 87 kilómetros y 711 metros comienza en Lapalisse, cuna de las lapalissades y de uno de los más grandes caballeros de los siglos XV y XVI.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-05-26 par ALLIER BOURBONNAIS ATTRACTIVITÉ source Apidae Tourisme