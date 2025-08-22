Au Pays des Verriers Sousceyrac-en-Quercy Lot
vendredi 1 mai 2026.
Au Pays des Verriers
Au Pays des Verriers Lamativie 46190 Sousceyrac-en-Quercy Lot Occitanie
Durée : 160 Distance : 6400.0 Tarif :
Le circuit est un enchantement pour le regard car il marie la beauté de l’architecture rurale à celle des paysages tout en laissant découvrir les témoignages de l’histoire des verriers de la Cère.
L’itinéraire de cette balade permet de découvrir les paysages du Ségala, rebords de la montagne cantalienne, pays du seigle et de la châtaigne
English :
The tour is a feast for the eyes, combining the beauty of rural architecture with that of the countryside, while revealing traces of the Ce?re?s glassmaking history.
The itinerary of this walk allows you to discover the landscapes of Se?gala, the edge of the Cantalien mountains, the land of rye and chestnuts
Deutsch :
Die Route ist eine Augenweide, da sie die Schönheit der ländlichen Architektur mit der Schönheit der Landschaft verbindet und gleichzeitig die Geschichte der Glasmacher von La Ce?re verdeutlicht.
Die Route dieser Wanderung führt durch die Landschaften des Se?gala, den Rand des Cantalienne-Gebirges, das Land des Roggens und der Kastanien
Italiano :
Il tour è una festa per gli occhi, che unisce la bellezza dell’architettura rurale a quella della campagna, rivelando al contempo le tracce della storia dei vetrai del Ce?re.
L’itinerario di questa passeggiata si snoda tra i paesaggi della Señala, il margine delle montagne cantalesi, la terra della segale e delle castagne
Español :
El recorrido es una fiesta para los ojos, que combina la belleza de la arquitectura rural con la del campo, al tiempo que revela las huellas de la historia de los vidrieros ce?reos.
El itinerario de este paseo recorre los paisajes de la Se?gala, el borde de los montes cantálicos, la tierra del centeno y las castañas
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-09-22 par Lot Tourisme Agence de Développement Touristique du Lot