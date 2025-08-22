Au pays du champagne Chézy-sur-Marne Aisne

Au pays du champagne A pieds

Au pays du champagne De la place de la mairie de Chézy-sur-Marne 02570 Chézy-sur-Marne Aisne Hauts-de-France

Durée : Distance : Tarif :

L’Omois, terre de Jean de la Fontaine, est une contrée où campagne rime avec champagne, où les chemins creux se glissent dans les vallons sinueux, où l’onde indolente du Dolloir côtoie la fraîcheur des lavoirs. Les arbres et les plantes sont devenus chez moi, créatures parlantes , précise la fabuliste (Contre ceux qui ont le goût difficile).

English :

L’Omois, the land of Jean de la Fontaine, is a region where countryside rhymes with champagne, where sunken paths slip into winding valleys, where the indolent wave of the Dolloir rubs shoulders with the freshness of the wash houses. Trees and plants have become talking creatures in my home, says the fabulist (Against those with difficult tastes).

Deutsch :

Das Omois, das Land von Jean de la Fontaine, ist eine Gegend, in der sich Land auf Champagner reimt, in der sich Hohlwege in gewundene Täler schleichen und die träge Welle des Dolloir neben der Frische der Waschhäuser liegt. Bäume und Pflanzen sind bei mir zu sprechenden Geschöpfen geworden , präzisiert die Fabulistin (Gegen diejenigen, die einen schwierigen Geschmack haben).

Italiano :

L’Omois, la terra di Jean de la Fontaine, è una regione dove la campagna fa rima con champagne, dove i sentieri incassati si infilano in valli tortuose, dove l’onda indolente del Dolloir scorre accanto alla frescura dei lavatoi. Gli alberi e le piante sono diventati creature parlanti nella mia casa , dice il favolista (contro chi ha gusti difficili).

Español :

El Omois, la tierra de Jean de la Fontaine, es una región donde la campiña rima con el champán, donde los caminos hundidos se deslizan en los valles sinuosos, donde el oleaje indolente del Dolloir corre junto al frescor de los lavaderos. Los árboles y las plantas se han convertido en criaturas parlantes en mi casa , dice el fabulista (Contra los de gusto difícil).

Cet itinéraire a été mise à jour le 2007-07-16 par Agence Aisne Tourisme