Au Pays du Cognac PR 21 Ballans / Louzignac Ballans Charente-Maritime

Au Pays du Cognac PR 21 Ballans Louzignac Église de Louzignac 17160 Ballans Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine

De longs rubans de chemins blancs ondulant entre vignes et bosquets, des maisons entourées de hauts murs avec un grand portails souvent sculpté, pas de doute, vous êtes dans le pays du cognac.

English :

Long ribbons of white roads undulating between vineyards and groves, houses surrounded by high walls with large, often carved gates, there’s no doubt you’re in Cognac country.

Deutsch :

Lange Bänder aus weißen Wegen, die sich zwischen Weinbergen und Hainen winden, von hohen Mauern umgebene Häuser mit einem großen, oft geschnitzten Tor kein Zweifel, Sie befinden sich im Land des Cognacs.

Italiano :

Lunghi nastri di strade bianche che si snodano tra vigneti e boschetti, case circondate da alte mura con grandi cancelli spesso intagliati: non c’è dubbio che ci si trovi nel paese del Cognac.

Español :

Largas cintas de carreteras blancas que ondulan entre viñedos y arboledas, casas rodeadas de altos muros con grandes puertas, a menudo talladas, no hay duda de que se está en el país del coñac.

