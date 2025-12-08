Au pays du Lin Doudeville Seine-Maritime

Au pays du Lin

Au pays du Lin 20 Rue du Colonel Person 76560 Doudeville Seine-Maritime Normandie

Durée : 240 Distance : 40000.0 Tarif :

Avec ses terres fertiles, son climat doux et humide, et le savoir-faire de ses agriculteurs, le Pays de Caux est aujourd’hui la première région productrice de lin fibre en Europe. Partez à vélo à la découverte de ce paysage unique, façonné par des siècles de culture du lin. En sillonnant les petites routes de campagne, vous croiserez des champs aux reflets bleutés (en juin), des clos-masures typiques, des villages de caractère et un patrimoine rural préservé. Prenez le temps d’observer, de respirer, de rencontrer… Ici, chaque détour est une invitation à la découverte nature, traditions et savoir-faire local.

English : Au pays du Lin

Thanks to its fertile soils, mild, humid climate and the expertise of its farmers, the Pays de Caux is now Europe?s leading producer of fiber flax. Set off by bike to discover this unique landscape, shaped by centuries of flax cultivation. Criss-crossing the narrow country roads, you’ll come across bluish fields (in June), typical clos-masures, picturesque villages and a preserved rural heritage. Take the time to observe, to breathe, to meet? Here, every detour is an invitation to discover nature, traditions and local know-how.

Deutsch :

Mit seinen fruchtbaren Böden, dem milden, feuchten Klima und dem Know-how seiner Landwirte ist das Pays de Caux heute die größte Erzeugerregion für Faserlein in Europa. Entdecken Sie diese einzigartige Landschaft, die durch den jahrhundertelangen Flachsanbau geprägt wurde, mit dem Fahrrad. Auf den kleinen Landstraßen kommen Sie an blau schimmernden Feldern (im Juni), typischen Clos-masures, charaktervollen Dörfern und einem erhaltenen ländlichen Erbe vorbei. Nehmen Sie sich Zeit, um zu beobachten, zu atmen, zu begegnen? Hier ist jeder Umweg eine Einladung, die Natur, die Traditionen und das lokale Know-how zu entdecken.

Italiano :

Grazie ai suoi terreni fertili, al clima mite e umido e alla competenza dei suoi agricoltori, il Pays de Caux è oggi il principale produttore europeo di lino tessile. Partite in bicicletta alla scoperta di questo paesaggio unico, plasmato da secoli di coltivazione del lino. Attraversando le strette strade di campagna, incontrerete campi che si illuminano di blu (a giugno), tipiche case-abitazione, villaggi pieni di carattere e un patrimonio rurale preservato. Prendetevi il tempo per osservare, respirare, incontrare? Qui, ogni deviazione è un invito a scoprire la natura, le tradizioni e i saperi locali.

Español :

Gracias a sus suelos fértiles, su clima suave y húmedo y el saber hacer de sus agricultores, el País de Caux es hoy el primer productor europeo de lino textil. Descubra en bicicleta este paisaje único, moldeado por siglos de cultivo del lino. Atravesando las estrechas carreteras rurales, se encontrará con campos que brillan de azul (en junio), caseríos típicos, pueblos llenos de carácter y un patrimonio rural preservado. Tómese su tiempo para observar, respirar, conocer.. Aquí, cada desvío es una invitación a descubrir la naturaleza, las tradiciones y el saber hacer local.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-12-01 par Normandie Tourisme