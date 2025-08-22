Au pied des remparts Agneaux Manche
Au pied des remparts Agneaux Manche vendredi 1 mai 2026.
Au pied des remparts
Au pied des remparts 50180 Agneaux Manche Normandie
Durée : 90 Distance : 17000.0 Tarif :
Le circuit adressé à un public sportif présente un relief accentué. Il naît au pied des remparts de Saint-Lô avant de s’engager dans les chemins bocagers de la campagne environnante. Première difficulté, une côte sévère marque le début du parcours, à proximité du terrain de motocross. Côtes et faux plats se succèdent ensuite à un rythme soutenu. Les temps de récupération sont limités. En fin de balade, de beaux points de vue sur la vallée de la Vire s’offrent à vous.
English : Au pied des remparts
The circuit, which is aimed at a sporting public, has an accentuated relief. It begins at the foot of the ramparts of Saint-Lô before entering the hedged farmland paths of the surrounding countryside. First difficulty, a severe slope marks the beginning of the course, close to the motocross track. Ribs and fake dishes then follow one another at a steady pace. Recovery times are limited. At the end of the ride, beautiful viewpoints over the Vire valley offer themselves to you.
Deutsch :
Die Strecke, die sich an ein sportliches Publikum richtet, weist ein ausgeprägtes Relief auf. Sie beginnt am Fuße der Stadtmauern von Saint-Lô und führt dann durch die Heckenlandschaft der umliegenden Landschaft. Die erste Schwierigkeit besteht in einer starken Steigung zu Beginn der Strecke in der Nähe des Motocross-Geländes. Anschließend folgen Steigungen und unebene Abschnitte in schnellem Tempo aufeinander. Die Erholungszeiten sind begrenzt. Am Ende der Fahrt bieten sich Ihnen schöne Ausblicke auf das Tal der Vire.
Italiano :
Il percorso, che si rivolge a un pubblico sportivo, presenta un rilievo pronunciato. Si parte dai piedi dei bastioni di Saint-Lô per poi addentrarsi nei sentieri coperti di siepi della campagna circostante. La prima difficoltà, una collina severa, segna l’inizio del percorso, vicino al campo di motocross. Colline e falsopiani si susseguono a ritmo costante. Il tempo di recupero è limitato. Alla fine del percorso si gode di una splendida vista sulla valle di Vire.
Español :
La ruta, dirigida a un público deportivo, tiene un pronunciado relieve. Comienza a los pies de las murallas de Saint-Lô antes de adentrarse en los caminos de setos de los alrededores. La primera dificultad, una severa colina, marca el inicio del recorrido, cerca del terreno de motocross. Las colinas y los falsos llanos se suceden a continuación a un ritmo constante. El tiempo de recuperación es limitado. Al final del recorrido, hay hermosas vistas del valle de Vire.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-10-28 par Normandie Tourisme