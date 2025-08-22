Au seuil de l’Aubrac Parcours n°9 La Fage-Saint-Julien Lozère

Au seuil de l’Aubrac Parcours n°9 Marche nordique Difficulté moyenne

Au seuil de l’Aubrac Parcours n°9 48200 La Fage-Saint-Julien Lozère Occitanie

Durée : 210 Distance : 13202.0 Tarif :

Une randonnée longue, mais sans grande difficulté où l’on évolue sur de larges chemins à travers villages et prairies.

Difficulté moyenne

https://www.margeride-en-gevaudan.com/ +33 4 66 31 82 73

English :

A long, but not very difficult hike on wide paths through villages and meadows.

Deutsch :

Eine lange, aber nicht sehr schwierige Wanderung, bei der man sich auf breiten Wegen durch Dörfer und Wiesen bewegt.

Italiano :

Si tratta di una passeggiata lunga, ma non troppo faticosa, lungo ampi sentieri che attraversano villaggi e prati.

Español :

Se trata de un paseo largo, pero no demasiado agotador, por caminos anchos a través de pueblos y prados.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-12-14 par CDT Lozère