Au temps de la Batteuse Baraize Indre

Au temps de la Batteuse A pieds

Au temps de la Batteuse 36270 Baraize Indre Centre-Val de Loire

Durée : 180 Distance : 12300.0 Tarif :

Sur les hauteurs du Lac de la Roche aux Moines, arpentez les chemins d’autrefois.

English :

On the heights of the Lac de la Roche aux Moines, walk along the paths of yesteryear.

Deutsch :

Auf den Höhen des Lac de la Roche aux Moines wandeln Sie auf den Pfaden von einst.

Italiano :

Sulle alture del lago Roche aux Moines, camminate lungo i sentieri del passato.

Español :

En las alturas del lago de Roche aux Moines, recorra los caminos del pasado.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-01-02 par SIT Centre-Val de Loire