Aubagne Le piemont du Garlaban Aubagne Bouches-du-Rhône

Aubagne Le piemont du Garlaban

Aubagne Le piemont du Garlaban Office de Tourisme du Pays d’Aubagne et de l’Etoile 13400 Aubagne Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

Durée : 150 Distance : 22000.0 Tarif :

Un itinéraire vélo de 22 km entre Aubagne et Roquevaire, sous le fameux plateau du Garlaban et son rocher.

English :

A 22 km cycling route between Aubagne and Roquevaire, under the famous Garlaban plateau and its rock.

Deutsch :

Eine 22 km lange Fahrradroute zwischen Aubagne und Roquevaire, unterhalb des berühmten Plateaus von Garlaban mit seinem Felsen.

Italiano :

Un percorso ciclistico di 22 km tra Aubagne e Roquevaire, sotto il famoso altopiano di Garlaban e la sua roccia.

Español :

Una ruta ciclista de 22 km entre Aubagne y Roquevaire, bajo la famosa meseta de Garlaban y su roca.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2022-08-17 par Provence Tourisme