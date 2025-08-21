Aubiac, un circuit fleuri au printemps Aubiac Lot-et-Garonne

Aubiac, un circuit fleuri au printemps A pieds Difficulté moyenne

Aubiac, un circuit fleuri au printemps 47310 Aubiac Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine

Durée : Distance : 13600.0

De l’église fortifiée d’Aubiac, clasée MH, ce circuit sillonne les collines arrondies des coteaux de Gascogne où vergers et cultures céréalières dominent. Au printemps, le site de l’iriseraie de Papon attire le regard.

English : Aubiac, un circuit fleuri au printemps

From the fortified church of Aubiac, classified MH, this circuit crosses the rounded hills of the hillsides of Gascony where orchards and cereal crops dominate. In the spring, the site of Papon’s iriseraie is an eye-catcher.

Deutsch : Aubiac, un circuit fleuri au printemps

Von der befestigten Kirche von Aubiac, die unter Denkmalschutz steht, führt dieser Rundweg durch die abgerundeten Hügel der Coteaux de Gascogne, wo Obstgärten und Getreideanbau vorherrschen. Im Frühling zieht der Irish Garden von Papon die Blicke auf sich.

Italiano :

Dalla chiesa fortificata di Aubiac, dichiarata Patrimonio dell’Umanità, questo circuito si snoda tra le colline arrotondate della Guascogna, dove dominano frutteti e coltivazioni di cereali. In primavera, l’iriseto di Papon è una vera e propria attrazione.

Español : Aubiac, un circuit fleuri au printemps

Desde la iglesia fortificada de Aubiac, declarada Patrimonio de la Humanidad, este circuito serpentea por las colinas redondeadas de las laderas de Gascuña, donde predominan los huertos y los cultivos de cereales. En primavera, el bosquecillo de lirios de Papón es un auténtico reclamo.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-04-15 par SIRTAQUI Nouvelle-Aquitaine