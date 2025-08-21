Aubiac, une balade nature en Bruilhois Aubiac Lot-et-Garonne

Aubiac, une balade nature en Bruilhois En VTT Facile

Aubiac, une balade nature en Bruilhois 47310 Aubiac Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine

Durée : Distance : 7100.0 Tarif :

Ce circuit facile, au départ d’un lieu historique de l’art Roman en Agenais, traverse cultures céréalières, vignes et bois. Soyez vigilant lors du franchissement de la départementale 656.

Facile

+33 5 53 66 14 14

English : Aubiac, une balade nature en Bruilhois

This easy route, starting from a historic site of Romanesque art in Agenais, crosses cereal crops, vineyards and woods. Be careful when crossing the road 656.

Deutsch : Aubiac, une balade nature en Bruilhois

Diese leichte Wanderung beginnt an einem historischen Ort der romanischen Kunst in der Region Agenais und führt durch Getreidefelder, Weinberge und Wälder. Seien Sie beim Überqueren der Departementsstraße 656 wachsam.

Italiano :

Questo facile percorso, che parte da un sito storico di arte romanica nell’Agenais, attraversa coltivazioni di cereali, vigneti e boschi. Fate attenzione quando attraversate la strada dipartimentale 656.

Español : Aubiac, une balade nature en Bruilhois

Esta ruta fácil, que parte de un sitio histórico de arte románico en el Agenais, atraviesa cultivos de cereales, viñedos y bosques. Tenga cuidado al cruzar la carretera departamental 656.

