Aubin chemin de l’Aubiosse Aubin Pyrénées-Atlantiques

Cette balade à travers les collines et la forêt, près du cours d’eau nommé Aubiosse, vous fera traverser les villages d’Aubin et de Caubios-Loos sur de longs chemins dominant la vallée du Luy en Béarn, aux confins des anciens cantons de Thèze et d’Arzacq.

This walk through hills and forest, along the Aubiosse stream, takes you through the villages of Aubin and Caubios-Loos on long paths overlooking the Luy en Béarn valley, on the borders of the former cantons of Thèze and Arzacq.

Diese Wanderung durch die Hügel und den Wald in der Nähe des Wasserlaufs namens Aubiosse führt Sie durch die Dörfer Aubin und Caubios-Loos auf langen Wegen mit Blick auf das Tal des Luy en Béarn, an der Grenze der alten Kantone Thèze und Arzacq.

Questa passeggiata tra le colline e la foresta, vicino al torrente Aubiosse, attraversa i villaggi di Aubin e Caubios-Loos su lunghi sentieri che si affacciano sulla valle del Luy en Béarn, ai confini degli ex cantoni di Thèze e Arzacq.

Este paseo por las colinas y el bosque, cerca del arroyo Aubiosse, le llevará por los pueblos de Aubin y Caubios-Loos por largos senderos que dominan el valle de Luy en Béarn, en los límites de los antiguos cantones de Thèze y Arzacq.

