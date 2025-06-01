Auriac Oultet Mont Lozère et Goulet Lozère

Auriac Oultet Mont Lozère et Goulet Lozère vendredi 1 août 2025.

Auriac Oultet Marche nordique Difficile

Auriac Oultet Village 48190 Mont Lozère et Goulet Lozère Occitanie

Durée : 510 Distance : 22777.0 Tarif :

Attention !suites aux intempéries, le pont traversant le cours d’eau de l’Oultet a été emporté, rendant impraticable la randonnée. Merci de ne pas vous y engager.

Difficile

http://destination-montlozere.fr/ +33 4 66 46 87 30

English :

Due to bad weather, the bridge over the Oultet stream has been washed away, making the hike impassable. Please do not use it.

Deutsch :

Achtung!Aufgrund von Unwettern wurde die Brücke über den Fluss Oultet weggespült, wodurch die Wanderung unpassierbar wurde. Bitte begeben Sie sich nicht auf die Brücke.

Italiano :

A causa del maltempo, il ponte che attraversa il torrente Oultet è stato spazzato via, rendendo la passeggiata impraticabile. Si prega di non utilizzarlo.

Español :

Debido al mal tiempo, el puente que cruza el arroyo Oultet ha sido arrastrado por las aguas, haciendo intransitable el paseo. Se ruega no utilizarlo.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-08-16 par CDT Lozère