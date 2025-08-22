Autour de Bueil-en-Touraine Randonnée en Nord-Touraine Bueil-en-Touraine Indre-et-Loire

Autour de Bueil-en-Touraine Randonnée en Nord-Touraine A pieds

Autour de Bueil-en-Touraine Randonnée en Nord-Touraine Rue André Piégu 37370 Bueil-en-Touraine Indre-et-Loire Centre-Val de Loire

Durée : 240 Distance : 16600.0 Tarif :

Le circuit Autour de Bueil-en-Touraine à Bueil-en-Touraine est labélisé par la Fédération Française de Randonnée Pédestre. Durant cette charmante balade, vous aurez l’opportunité d’admirer quelques joyaux architecturaux comme la Collégiale de Bueil.

https://www.gatine-racan.fr/sortir-decouvrir/randonnees-et-decouvertes/randonnees-pedestres/ +33 7 88 77 03 80

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Around Bueil-en-Touraine Hiking in Nord-Touraine

The Autour de Bueil-en-Touraine trail in Bueil-en-Touraine is certified by the Fédération Française de Randonnée Pédestre. During this charming walk, you’ll have the opportunity to admire architectural gems such as the Collégiale de Bueil.

Deutsch : Rund um Bueil-en-Touraine Wandern in Nord-Touraine

Der Rundweg Autour de Bueil-en-Touraine in Bueil-en-Touraine ist mit dem Gütesiegel der Fédération Française de Randonnée Pédestre ausgezeichnet. Während dieser reizvollen Wanderung haben Sie die Gelegenheit, einige architektonische Juwelen wie die Stiftskirche von Bueil zu bewundern.

Italiano :

Il sentiero Autour de Bueil-en-Touraine a Bueil-en-Touraine è approvato dalla Fédération Française de Randonnée Pédestre. Durante questa piacevole passeggiata, avrete l’opportunità di ammirare alcuni gioielli architettonici come la Collegiata di Bueil.

Español : Alrededor de Bueil-en-Touraine Senderismo en Nord-Touraine

El sendero Autour de Bueil-en-Touraine en Bueil-en-Touraine está homologado por la Fédération Française de Randonnée Pédestre. En este delicioso paseo, tendrá la oportunidad de admirar algunas joyas arquitectónicas como la Colegiata de Bueil.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-04-11 par SIT Centre-Val de Loire