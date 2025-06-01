Autour de Bully Bully Seine-Maritime

Autour de Bully Bully Seine-Maritime vendredi 1 août 2025.

Autour de Bully

Autour de Bully 76270 Bully Seine-Maritime Normandie

Durée : 90 Distance : 6000.0

Cette randonnée porte bien son nom, chaussures aux pieds vous voilà invités à découvrir le village de Bully, en plein Pays de Bray. C’est parti pour une balade durant 1h30 entre plaines et chemins creux.

Au départ de l’église, suivez le balisage qui vous emmène sur les hauteurs de Bully. N’hésitez pas à vous retourner de temps à autre pour admirer la vue sur la vallée de la Béthune. Tout en longeant les champs, un panorama à 360° vous est offert, et vous pouvez observer au loin Neufchâtel-en-Bray et Mesnières-en-Bray.

Ensuite, changement de décor, vous vous aventurez dans les sous-bois et les chemins creux encaissés de la forêt. Laissez-vous bercer par le calme qui y règne dans cette portion de parcours.

Avant d’engager la descente vers une autre vallée, admirez la vue de l’autre côté de Bully. Profitez-en pour réaliser quelques clichés du village, entouré de champs et de vallons qui s’étendent à l’horizon. Nous vous conseillons cette balade en toutes saisons, même si à l’automne les arbres se vêtissent de leur feuillage flamboyant. Plaisir des yeux garanti !

Le circuit autour de Bully saura ravir les randonneurs confirmés ou débutants qui souhaitent découvrir la simplicité et la beauté des paysages du Pays de Bray. Et pour les gourmands, toute proche de l’itinéraire, la ferme fruitière du Haut Pas vous accueille pour vos achats de confitures, jus de fruits et sirops. De quoi reprendre des forces !

https://tourisme.brayeawy.fr/ +33 2 35 93 22 96

English : Autour de Bully

This walk is aptly named, it takes you to explore the village of Bully, in the heart of the Pays de Bray. Off you go for a 1 hour 30 minutes long walk between plains and holloways.

Starting from the church, follow the waymarked path that leads to the hills above Bully. Feel free to turn around from time to time to admire the view over the Béthune valley. While walking along the fields, you’ll have a 360° panoramic view and you will be able to spot Neufchâtel-en-Bray and Mesnières-en-Bray in the distance.

Then, change of scenery, you’ll venture into the woodland and the holloways of the forest. You will fall under the spell of the peace and quiet of this section of the route.

Before walking down towards another valley, admire the view of the other side of Bully. Take time to take a few pictures of the village, surrounded by fields and valleys that stretch out to the horizon. We recommend this walk in all seasons, even though in autumn the leaves in the trees have flamboyant colours. A treat for the eye!

The walk around Bully will delight both beginners and experienced walkers who would like to discover the simplicity and beauty of the landscapes of the Pays de Bray. And for food lovers, close to the route, the fruit farm « Haut Pas » sells jam, fruit juice and cordial. Perfect to regain your strength!

Deutsch :

Diese Wanderung trägt ihren Namen zu Recht. Sie sind eingeladen, das Dorf Bully mitten im Pays de Bray zu entdecken. Die Wanderung dauert 1,5 Stunden und führt durch Ebenen und Hohlwege

Folgen Sie von der Kirche aus der Markierung, die Sie auf die Anhöhen von Bully führt. Zögern Sie nicht, sich ab und zu umzudrehen, um den Blick auf das Tal der Béthune zu genießen. Während Sie an den Feldern entlanggehen, bietet sich Ihnen ein 360°-Panorama, und Sie können in der Ferne Neufchâtel-en-Bray und Mesnières-en-Bray sehen

Dann folgt ein Szenenwechsel, Sie wagen sich in das Unterholz und die tief eingeschnittenen Hohlwege des Waldes. Lassen Sie sich von der Ruhe, die in diesem Abschnitt der Strecke herrscht, in den Schlaf wiegen

Bevor Sie sich auf den Abstieg in ein anderes Tal begeben, sollten Sie die Aussicht auf der anderen Seite von Bully genießen. Nutzen Sie die Gelegenheit, um ein paar Schnappschüsse von dem Dorf zu machen, das von Feldern und Tälern umgeben ist, die sich bis zum Horizont erstrecken. Wir empfehlen Ihnen diesen Spaziergang zu jeder Jahreszeit, auch wenn im Herbst die Bäume ihr flammendes Laubkleid tragen. Augenweide garantiert!

Der Rundweg um Bully wird sowohl erfahrene Wanderer als auch Anfänger begeistern, die die Einfachheit und Schönheit der Landschaften des Pays de Bray entdecken möchten. Und für Feinschmecker: Ganz in der Nähe der Route empfängt Sie der Obsthof Haut Pas, wo Sie Marmeladen, Fruchtsäfte und Sirupe kaufen können. So können Sie neue Kräfte sammeln!

Italiano :

Questa escursione ha un nome appropriato e vi invita a scoprire il villaggio di Bully, nel cuore del Pays de Bray. Facciamo una passeggiata di 1 ora e 30 tra pianure e sentieri cavi

Dalla chiesa, seguire le indicazioni che portano alle alture di Bully. Non esitate a voltarvi di tanto in tanto per ammirare il panorama della valle di Bethune. Camminando lungo i campi, vi verrà offerto un panorama a 360° e potrete vedere Neufchâtel-en-Bray e Mesnières-en-Bray in lontananza

Poi, cambiando scenario, ci si avventura nel sottobosco e nei sentieri cavi della foresta. Lasciatevi cullare dalla calma che regna in questa parte del percorso

Prima di iniziare la discesa verso un’altra valle, ammirate il panorama sull’altro versante del Bully. Cogliete l’occasione per scattare qualche foto del villaggio, circondato da campi e valli che si estendono all’orizzonte. Consigliamo questa passeggiata in tutte le stagioni, anche se in autunno gli alberi si vestono del loro fogliame sgargiante. Un piacere per gli occhi garantito!

Il circuito intorno a Bully piacerà sia agli escursionisti esperti che a quelli alle prime armi che desiderano scoprire la semplicità e la bellezza del paesaggio del Pays de Bray. E per i più golosi, a due passi dal percorso si trova la fattoria della frutta Haut Pas, dove si possono acquistare marmellate, succhi di frutta e sciroppi. Qualcosa che vi faccia andare avanti!

Español :

Esta excursión tiene un nombre acertado, y le invita a descubrir el pueblo de Bully, en el corazón del Pays de Bray. Vamos a dar un paseo durante 1h30 entre llanuras y senderos huecos

Desde la iglesia, siga las señales que le llevan a las alturas de Bully. No dude en darse la vuelta de vez en cuando para admirar la vista del valle de Bethune. Mientras camina por los campos, se le ofrecerá un panorama de 360°, y podrá ver Neufchâtel-en-Bray y Mesnières-en-Bray en la distancia

Luego, un cambio de escenario, se adentra en la maleza y los senderos huecos del bosque. Déjese arrullar por la calma que reina en esta parte de la ruta

Antes de iniciar el descenso a otro valle, admire la vista al otro lado de Bully. Aproveche la oportunidad para tomar algunas fotos del pueblo, rodeado de campos y valles que se extienden hasta el horizonte. Recomendamos este paseo en todas las estaciones, aunque en otoño los árboles se vistan con su flamante follaje. ¡Un placer para los ojos garantizado!

El circuito alrededor de Bully hará las delicias de los excursionistas, tanto experimentados como principiantes, que deseen descubrir la sencillez y la belleza del paisaje del Pays de Bray. Y para los más golosos, muy cerca de la ruta se encuentra la explotación frutícola de Haut Pas, donde se pueden comprar mermeladas, zumos de frutas y jarabes. Algo para seguir adelante

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-08-13 par Normandie Tourisme