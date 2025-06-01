Autour de connelles Connelles Eure

Autour de connelles place de la mairie 27430 Connelles Eure Normandie

Durée : 120 Distance : 7000.0 Tarif :

Balade dans un village en bord de Seine, où quelques curiosités vous attendent son église, son moulin du XVe siècle dont seules les piles datent de cette époque. Ce village situé dans un vallon à flanc de coteaux a la particularité d’avoir des habitations atypiques dites troglodytes. Ses coteaux surplombant la Seine bénéficient du passage du GR 2 et sont inscrits au programme Natura 2000 et classés comme Zone Importante pour la Conservation des Oiseaux (ZICO). Ils sont propriétés pour certains du Club Alpin Français et très réputés pour leurs falaises d’escalade naturelles.

+33 2 32 40 04 41

English : Autour de connelles

Stroll in a village on the banks of the Seine, where some curiosities await you: its church, its 15th century mill of which only the batteries date from that time. This village located in a valley on the hillside has the particularity of having atypical dwellings called troglodytes. Its hillsides overhanging the Seine benefit from the passage of the GR 2 and are registered in the Natura 2000 program and classified as an Important Zone for the Conservation of Birds (ZICO). Some of them are owned by the French Alpine Club and are very famous for their natural climbing cliffs.

Deutsch :

Spaziergang durch ein Dorf am Ufer der Seine, wo einige Sehenswürdigkeiten auf Sie warten: seine Kirche, seine Mühle aus dem 15. Jahrhundert, von der nur die Pfeiler aus dieser Zeit stammen. Dieses in einem Tal an den Hängen gelegene Dorf hat die Besonderheit, dass es atypische Behausungen, sogenannte Troglodyten, gibt. Seine Hänge mit Blick auf die Seine profitieren von der Passage des GR 2 und sind in das Natura-2000-Programm aufgenommen und als wichtiges Vogelschutzgebiet (ZICO) klassifiziert. Sie sind zum Teil Eigentum des französischen Alpenvereins und für ihre natürlichen Kletterfelsen sehr bekannt.

Italiano :

Passeggiate in un villaggio sulle rive della Senna, dove vi aspettano alcune curiosità: la sua chiesa, il suo mulino del XV secolo, di cui solo le batterie risalgono a quel periodo. Questo villaggio, situato in una valle sul fianco della collina, ha la particolarità di avere abitazioni atipiche chiamate trogloditi. Le sue colline che si affacciano sulla Senna beneficiano del percorso GR2 e sono incluse nel programma Natura 2000 e classificate come Important Bird Area (IBA). Alcune di esse sono di proprietà del Club Alpino Francese e sono note per le loro falesie naturali per l’arrampicata.

Español :

Pasee por un pueblo a orillas del Sena, donde le esperan algunas curiosidades: su iglesia, su molino del siglo XV, del que sólo las baterías datan de esa época. Este pueblo, situado en un valle en la ladera de una colina, tiene la particularidad de contar con viviendas atípicas llamadas trogloditas. Sus laderas con vistas al Sena se benefician del itinerario GR2 y están incluidas en el programa Natura 2000 y clasificadas como Zona Importante para las Aves (IBA). Algunos de ellos son propiedad del Club Alpino Francés y son muy conocidos por sus acantilados de escalada natural.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-07-11 par Normandie Tourisme